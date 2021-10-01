Праздник стрит-фуда, юбилейный Бонд и космический цирк: чем заняться в ближайшую неделю

В эти выходные в рамках фестиваля Manhattan Short в кинотеатре Splendid Palace покажут лучшие короткометражные фильмы, в квартале Спикери состоится блошиный рынок, а в торговом центре "Олимпия" можно будет попробовать лучший стрит-фуд в городе. Подробнее об этих и других событиях предстоящей недели - в нашей афише.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.