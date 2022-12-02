Премьера НРТ: Херманис печет пироги и смешит золотых бабочек с золотыми рыбками

Где-то там содрогается мир, в жарких спорах ломаются копья, случаются великие открытия и великие катастрофы, Alvis Hermanis со страницы фейсбук вещает о преступности "прогрессивных", неисправимости русских и опасности "Дождя"… А на кухне тепло и уютно, в аквариуме плещется золотая рыбка с памятью в три секунды, а мама в припудренном мукой фартуке к своему дню рождения печет неизменный пирог, какой пекли ее мама, бабушка, прабабушка… В Новом рижском театре - премьера спектакля Алвиса Херманиса "Пирог ко дню рождения" по пьесе американского драматурга Ноя Хайдли.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еще месяц в рамках премьеры спектакля Mindfuck крутили барабаны с десяток стиральных машинок - символы промывания мозгов, приведшего к глобальной катастрофе. В этот раз работникам сцены НРТ повезло чуть больше: режиссер ограничился всего одной единицей бытовой техники - плитой. И по прямому назначению. Милая Эрнестина, переняв эстафету у своей столь же милой мамы и, забыв о мятежных порывах юности, продолжила выпечку пирога ко дню рождения.

Рецепт все тот же — от 7 до 107 лет, как и сто, двести лет назад. Бьешь яйца и вперед. А лучший подарок ко дню рождения — золотая рыбка с памятью всего в три секунды, после чего начинается новая жизнь и новый отсчет. И никаких застарелых обид с затянувшимся непониманием. Пеки пирог, смотри на мир, как в первый раз, и мир к тебе потянется. Ну а если очень хочется самореализоваться — открой магазин с пирогами. Пеки хоть каждый день.

Похоже, в консервативной формуле трех "К" — кирхен, кюхен, киндер — что-то есть? Отклонишься от кюхена — и выпадешь из пьесы и времени, как дочь Эрнестины. Возможно, в моменте ты станешь кем-то, но не будет у тебя продолжения. А будешь стараться и нарабатывать мозоли на клавишах — из посредственного музыканта превратишься как минимум в любимого пианиста своей семьи, как сын Билли...

Foto: Jānis Deinats

Роли персонажей всех возрастов Алвис Херманис поручил своим молодым актерам, по несколько каждому — они должны лихо скользить от протестных подростков до ревматичных старичков. Неизменной величиной восседает лишь представительница самого старшего поколения НРТ Регина Разума, которая с размеренностью бабушки-чтицы из народных сказок, сообщает "прошел год", "прошло пять лет"… Вспоминается, "кто в молодости не был революционером, тот лишён сердца, кто в зрелости не стал консерватором, тот лишён ума".

Foto: Jānis Deinats

Американский драматург и сценарист Ной Хейдл, окончив Принстон и школу в Нью-Йорке, своим главным университеттом считает самообразование. Он перепечатал на машинке все самые важные пьесы от Чехова и Беккета, чтобы постичь их ход мысли. Останавливаясь на каждом предложении, задавался вопросом, как бы он сам написал дальше.

Его первая черная комедия "Мистер Мармелад" (2004) была написана как взгляд четырехлетней девочки на Нью-Йорк. Впоследствии в его произведениях неизменно поднимались такие темы, как жизнь и смерть, отмеренное каждому время, ценность семьи и отдельных мгновений. Также по его сценарию была снята гангстерская драма "Реальные парни" с Аль Пачино и Кристофером Уокеном.

Foto: Jānis Deinats

Пьеса "Birthday Candles" была написана в 2018 году и впервые поставлена на Бродвее и в Берлине в разгар пандемии — в 2020 году. По результатам опроса немецких театральных критиков, она была признана одной из лучших пьес года.

В день премьеры "Пирога ко дню рождения" Алвис Херманис пребывал в особом возбуждении — люди знающие говорили, что в зрительных рядах были его папа и мама. Отец — журналист Волдемар Херманис - в свои 87 лет по числу постов в твиттере не отстает от старшего сына Алвиса. Да и Алвис продолжение рода обеспечил по полной - только от двух браков у него шесть детей. Своих родных и близких на премьеру привели многие актеры из старшего поколения НРТ.

В целом традиционная премьерная публика этого театра — экс-премьер Гайлис, фотограф Дейнатс, журналист-театрал Рубенис, музыкант Васкс и многие другие - сама как пирог ко дню рождения спектакля: меняется лишь по случаю или по мере выбывания из пьесы и из времени. Да и сам Херманис в этом сезоне печет спектакли, как румяные пирожки, и в завидных количествах. В очередь с супругой Кристиной Крузе - еще месяца не прошло с ее премьеры "Поговорим о сексе".

"Мы все будем смеяться над позолоченными бабочками" – бесконечно цитируют герои спектакля Херманиса "Короля Лир". В трагедии Шекспира эта фраза означает, что все будут смеяться над теми, кто ради золота и богатства не остановятся ни перед чем, абсолютно всем готовы пожертвовать. Но покрытая золотом бабочка летать не может, в отличие от обычной, пусть серенькой моли и однодневки. А если сделать правильный выбор между бабочкой и рыбкой, не отвлекаться на мишуру и амбиции мира, то природа пойдет навстречу: намерит тебе любви вечной и жизни на сто лет.

А это все не смертельно скучно? Да, иногда очень хочется задремать. Но такой сон не променяешь ни на какой майндфак мира — ведь именно это реальная жизнь. А не та, что на страничке Alvis Hermanis в фейсбуке. Яйца бьются, а пироги пекутся. Для полной идиллии в зале не хватает лишь запаха горячего яблочного пирога. В спектакле он все время рассыпается в муку и прах —жаль.