"Прикосновение Звезды" - новый концертный тур Катрины Гупало

22 декабря концертом в Бауском замке певица и пианистка Катрина Гупало начинает концертный тур своей новой программы “Прикосновение Звезды”. В концертную программу включены любимые во всем мире песни о зиме, звездах, космосе и мечтах в аранжировке Катрины Гупало для голоса и фортепиано.

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На концертах прозвучат как романтические и меланхолические песни, например исполненная Николь Кидман песня "One Day I`ll Fly", так и известные композиции, например, "Space Oddity" Дэйвида Боуи и "Rocket Man" Элтона Джона, а также произведения Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Алишы Киз и Лайзы Миннели. Кроме того, прозвучат и авторские композиции Катрины Гупало, любимые слушателями песни на латышском и на французском языках.

Катрина Гупало говорит: "Сейчас, когда никто из нас не может полностью быть уверенным в реализации любого замысла, процесс планирования концертов стал намного спонтаннее. Когда появляется какая-то великолепная идея, вся творческая и организаторская команда в очень короткий срок мобилизуется, чтобы концерты могли состояться. Чувствую, что солидарны с этим и слушатели, которые увлеченно "ловят" мероприятия, пока они есть, поскольку нет никакой гарантии, насколько долго это будет возможно. Конечно, так жить и планировать свою работу - это большой вызов, но в то же время большая радость видеть, насколько жаждут культуры жители Латвии".

Премьера новой концертной программы состоится 22 декабря в 19.00 в музее Бауского замка. 29 декабря в лиепайском Доме общества латышей прозвучит следующий концерт тура, после которого состоятся концерты в Народном доме Доле (14 января), в центре культуры Berģi (21 января), в имении Лузнава (23 января) и в центре культуры Валмиеры (12 февраля).

Билеты на концерты возможно приобрести в кассах Biļešu Paradīze.