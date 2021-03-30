Прогулки, выставки и онлайн-концерты: как провести пасхальные выходные

Рижское самоуправление подготовило обширную программу мероприятий для пасхальных выходных с учетом требований эпидемиологической безопасности.

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Концерты будут транслироваться в аккаунтах культурных учреждений Риги в соцсетях YouTube и Facebook, а также в эфире латвийского регионального телеканала ReTV.

В период со 2-го по 5-е апреля запланированы трансляции в общей сложности восьми концертов — из Рижской церкви Св. Иоанна, из Церкви Св. Петра и Домского собора, а также из Дворца культуры ВЭФ, Малой гильдии и Дворца культуры "Зиемельблазма".

С онлайн-концертами выступят рижский камерный хор Ave Sol, оркестр Rīga, хор Латвийской православной церкви "Логос", оркестр барокко Collegium Musicum Riga, квинтет медных духовых инструментов Brass, трио Индрикиса Винтерса, вокальная группыа Putni, а также вокалистки Паола Сантучи (сопрано), Анта Янковска (сопрано) и Анджелла Гоба (меццо-сопрано).

Рижский культурный центр "Ильгюциемс" подготовил ряд видеоматериалов о пасхальных народных традициях с практическими советами и музыкальными представлениями. О народных традициях расскажут фольклорные ансамбли центра народной культуры и искусства Ritums. Рижский центр культуры и отдыха "Иманта" приглашает на выставку прикладного искусства Nāc nākdama, Liela diena - экспозиция размещена в витринах центра культуры, которые будут освещены в вечерние часы.

В программе для детей - представление Zaļā pasaka, мероприятие

Krītiņu Lieldienas во дворе Дворца культуры "Зиемельблазма", где можно будет порисовать мелками и осмотреть инсталляции, интерактивную инсталляцию "Пасхальный сад" можно будет наблюдать на территории под открытым небом у рижского центра культуры и отдыха "Иманта".

Ни одна праздничная программа не обходится без творческих мастерских. Правда, на сей раз их организуют в видеоформате. Художница Астра Капране покажет отливку фарфоровых яиц и кроличьих фигурок, а также обработку и раскрашивание изделий из фарфора.

С подробной программой и ссылками на онлайн-мероприятия можно ознакомиться тут.