Психоделика, несносный Ноэ и русское кино: стартует кинофестиваль Riga IFF

14 октября начинается 8-й Рижский Международный фестиваль (Riga IFF), который в этом году пройдёт до 24 октября в разных кинотеатрах Латвии и онлайн. Фестиваль подготовил для зрителей множество картин мирового кинематографа, в том числе и фильмы из России.

В рамках 8-го Riga IFF, который пройдет под девизом "Время всегда найдется" будет представлено более 100 фильмов по 10 тематическим разделам. Показы в кинотеатрах будут проходить в "зеленом режиме" (по документам, подтверждающим факт вакцинации или перенесенного заболевания Covid-19) - в кинотеатре Splendid Palace, а также в зале Зиедониса Национальной библиотеки. Также программу фестиваля можно посмотреть онлайн из любой точки Латвии. Впервые показы пройдут за пределами Риги - в Мадоне, торговом центре "Видземе" и Валмиермуйже.

"There is always time." (или "Время есть всегда.") – девиз кинофестиваля в этом году, который отражается в кураторских подборках: в разных рубриках будут показаны картины, мастерски играющие с прошлым и будущим.

"У времени нет объективных границ. Оно абсолютно, но при этом непредсказуемо по форме и содержанию. Важно то, как мы наполняем время. Кино может остановить время, замедлить его, сдвинуть, может рассказать о времени, объяснить время, но никогда не опустошить его", – говорит директор RIGA IFF Лиене Треймане.

Фестиваль открывается 14 октября показом фильма "Росселлини", который свел вместе латвийских создателей кино (совместная продукция VFS Films, соавтор сценария – Давис Симанис, оператор – Валдис Целминьш) и режиссера Алессандро Росселлини, приходящегося внуком Роберто Росселлини – основоположнику итальянского неореализма. Фильм показывает почти 100 лет творчества, на которые повлиял этот "художественный патриарх", а также освещает теневые стороны наследников его славы.

Почитатели кино в этом году особенно порадуются рубрике Festival Selection – это 16 фильмов, показанных на признанных кинофестивалях в Европе и за ее пределами. Среди них "Аннетт" признанного французского режиссера Леоса Каракса – психоделический мюзикл с оперным размахом, в котором снялись Адам Драйвер и Марион Котийяр. Не меньше внимания заслужил "Французский вестник" – новый фильм от любимчика зрителей и критиков Уэса Андерсона. Гаспар Ноэ, enfant terrible французского кино, исследует границы кинематографического формата в визуально потрясающей картине "Lux Æterna" с Шарлоттой Генсбур (также сыгравшую совершенно иную роль в изящно сконструированной камерной драме "Сюзанна Андлер").

Кроме того, фестиваль подготовил для зрителей ряд необычных фильмов из России. Под единым брендом Russian Film Festival Showcase будут показаны работы, участвующие в Конкурсе полнометражных фильмов, и картины в рамках подборки Festival Selection.

Зрители смогут увидеть фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", киноленту о блокаде Ленинграда, снятый режиссером Андреем Зайцевым "Блокадный дневник", стилизованную под фольклор сказку-реальность "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозины и многие другие. Подробнее о фильмах программы Russian Film Festival Showcase можно почитать здесь.