Пять причин посетить "Иранскую конференцию" на "Золотой маске в Латвии"

В Ригу наконец-то возвращаются большие гастроли: 13 и 14 октября звездным спектаклем Театра Наций "Иранская конференция" начинаются рижские показы фестиваля "Золотая Маска в Латвии".

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Пропускать это событие не стоит. И вот почему.

Беспрецедентный состав



Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Нелли Уварова, Игорь Гордин, Вениамин Смехов, Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Владимир Большов, Илья Исаев, Андрей Кузичев – именно они сыграют "Иранскую конференцию" в Риге. Худрук Театра Наций Евгений Миронов объясняет, почему собрал столько интересных и знаменитых людей сразу: "Материал произвел на меня впечатление честностью и открытостью… Мы решили пригласить больше чем просто хороших артистов: у каждого, кто выйдет на сцену, есть свой взгляд, своя позиция и в искусстве, и в жизни".

Поскольку все участники спектакля чрезвычайно востребованы, на каждую из 10 ролей приходится по 2-3 исполнителя (полный список включает имена Евгения Миронова и Авангарда Леонтьева, Станислава Любшина и Игоря Верника, Дмитрия Лысенкова и Андрея Фомина, Антона Кузнецова и Андрея Кузичева, Равшаны Курковой, Марины Дровосековой и Светланы Ивановой-Сергеевой). Это делает "Иранскую конференцию" самым живым и непредсказуемым театральным действом Москвы: актеры друг на друга совсем не похожи, на каждом представлении возникают новые узоры, переплетения, энергия, смыслы.

Высочайшая экспертная оценка

Foto: Ira Polyarnaya

"Иранская конференция" оказалась среди главных фаворитов Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" 2020 года. Она выдвинута по всем основным номинациям в разделе "Драма": "Лучший спектакль, большая форма", "Лучшая работа режиссера" (Виктор Рыжаков), "Лучшая работа драматурга" (Иван Вырыпаев), "Лучшая женская роль" (Ксения Раппопорт), "Лучшая мужская роль (Игорь Гордин, Виталий Кищенко, Евгений Миронов). Церемония награждения должна состояться в Москве 30 октября.

Драматург и режиссер





Foto: Ira Polyarnaya

Пьесы Ивана Вырыпаева ставят по всему миру. В Латвии тоже, но преимущественно на латышском (последний пример - "Иранская конференция" в формате онлайн от обожаемого нашими театралами Элмара Сенькова). Спектакль Театра Наций позволит понять, почему Вырыпаева называют крупнейшей фигурой в современной русской драматургии и оценить глубину и поэтичность его языка. Тем более что поставил "Иранскую конференцию" Виктор Рыжаков -- блистательный мастер, лауреат всевозможных российских и зарубежных премий, художественный руководитель "Современника". Рыжаков и Вырыпаев познакомились еще в конце прошлого века в Камчатском театре драмы и комедии ("Собирая молодых артистов для своей "идеальной" труппы, я набрел на пару: Иван Вырыпаев и Светлана Иванова-Сергеева. Мы стали друзьями, много работали и общались, сочиняли и выпускали спектакли", – вспоминает Рыжаков) и тесно сотрудничают по сию пору. Рыжаков уже перестал считать, сколько раз обращался к вырыпаевским текстам, но "Иранская конференция", несомненно, одна из главных удач этого тандема.

Разговор о вас





Foto: Ira Polyarnaya

"Мы погрязли в повседневности и так редко говорим о важном: как научиться жить, не уничтожая друг друга, в доме, где тысячи таких же, как ты. Любить людей – целая наука. И наш спектакль – это научная конференция на эту тему", - говорит Виктор Рыжаков.

По сюжету, представители интеллектуальной элиты собираются в Копенгагене, чтобы обсудить нарушение прав и свобод, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. Но у каждого, кто подходит к микрофону для выступления, вопросов к себе куда больше, чем к окружающим. Личное и общечеловеческое в ходе дискуссии взрывоопасно смешиваются. А главное – к разговору мысленно подключаются все зрители, хоть единожды спросившие себя когда-то: для чего мы живем и как.

Впрочем, внакладе не останутся и те, кто идет в театр только удовольствия ради. Прекрасная актерская игра, гипнотизирующие тексты, умная и точная режиссура – все это про "Иранскую конференцию".

Билеты как в Москве





Foto: Ira Polyarnaya

Несмотря на то, что организация гастролей в нынешних безжалостных условиях стала гораздо сложней и дороже прежнего, билеты на "Иранскую конференцию" в Риге стоят столько же, сколько в Москве. А вот достать их у нас чуть легче, опять же из-за "ковида": если раньше продажи на "Золотую Маску в Латвии" начинались за полгода до фестиваля, то теперь этот срок сократился в четыре раза, а до 4 октября вдобавок доступна 15-процентная скидка – в честь 15-летия фестиваля. Грех не воспользоваться ситуацией.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера -- UralKali. Информационный партнер – интернет-портал Delfi.

"Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы.

Организатор фестиваля "Золотая Маска в Латвии" -- компания ART Forte.

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.