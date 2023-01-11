Радикальные и влиятельные. Zuzeum приглашает на киноцикл о великих художниках современности

Арт-центр Zuzeum и Kino Kults приглашают на программу документальных фильмов об искусстве. Киноцикл откроется 12 января фильмом "Марина Абрамович: в присутствии художника" (на фото).

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Марина Абрамович: В присутствии художника (Marina Abramovic: The Artist Is Present)



Марина Абрамович — бесстрашная и вызывающая художница, которая вот уже почти 40 лет придает новое значение термину "перформанс". Лента "В присутствии художника" — об одном из самых известных перформансов Марины, который состоялся в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В фильме показано, как художница планирует и реализует один из самых узнаваемых в мире перформансов – за 3 месяца Марина Абрамович посмотрела в глаза тысячам посетителей музея, которые зачастую были растроганы до слез.



Кусама: Бесконечные миры (Kusama: Infinity)





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Яёи Кусама, самая продаваемая художница в мире, преодолела множество препятствий, прежде чем смогла показать миру свои радикальные художественные работы. Вот уже больше шестидесяти лет она создает свои произведения, а ее инсталляции "Бесконечные зеркальные комнаты" посетило рекордное количество человек по всему миру. В фильме "Бесконечные миры" Кусама исследует свою жизнь и работу с искусствоведами — как у нее получилось стать всемирно известной художницей.

Марсель Дюшан: Искусство возможного (Marcel Duchamp: Art Of The Possible)





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Влияние Марселя Дюшана на искусство XX и XXI веков трудно переоценить. Художники разных поколений восхищались его идеями: Энди Уорхол, Йоко Оно, Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Йозеф Бойс. Авторы фильма и их знаменитые собеседники рассказывают, кто такой Марсель Дюшан, что представляет собой его художественное наследие, и какое отношение его выдающиеся работы имеют к кубизму, открытию четвертого измерения и теории вероятностей.

Дэвид Хокни: большая картина (David Hockney: A Bigger Picture)





Foto: Publicitātes foto

Дэвид Хокни — британский художник, график, фотограф и значительный представитель движения поп-арт. Фильм рассказывает о периоде, когда, прожив 25 лет в Калифорнии, Хокни возвращается в Великобританию и решает полностью изменить свой стиль рисования. Лента, которую снимали в течение 3 лет, показывает источники вдохновения художника, а также каково это - вернуться домой после долгого отсутствия.

Цена входного билета 10 евро. Билеты можно приобрести заранее на сайте zuzeum.com или на входе на мероприятие. Купленные билеты обмену и возврату не подлежат.

Фильм "Марина Абрамович: Художник присутствует" демонстрируется с субтитрами на латышском языке. Остальные фильмы демонстрируются на английском языке без субтитров.

В зоне проведения мероприятия будет бар. Запрещено вносить еду и напитки, купленные за пределами Zuzeum.