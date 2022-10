Radio Slave из Rekids впервые выступит в Риге

Глава звукозаписывающего лейбла Rekids, один из лучших и самых влиятельных хаус- и техно-артистов в мире, регулярный диджей в берлинском Berghain/Panorama Bar — Radio Slave выступит в Риге 22 октября. Он станет хедлайнером третьей техно-вечеринки WERK в

клубе Maze.

Под именем Radio Slave Мэтт Эдвардс создал музыку, определяющую современную клубную

культуру. Но не только его продюсирование и диджейская работа делают Эдвардса таким

почитаемым — его лейбл Rekids был чрезвычайно продуктивным и уважаемым с самого момента основания в 2006 году.

Помимо изданий на таких ведущих лейблах звукозаписи, как R&S, Ostgut Ton, Running Back, а

также нескольких полюбившихся ремиксов, Эдвардс сконцентрировал подавляющее большинство своих записей на собственном лейбле. Этот подход и авторский почерк обеспечили ему уникальную дискографию, а также статус любимого артиста для хаус- и техно-диджеев всего мира. Его хиты "Wait A Minute", "No Sleep", "Another Club", "Stay Out All Night" моментально узнаются практически каждым клабером планеты.

При помощи Rekids он вывел новые таланты на передний план современной сцены. Каталог его

лейбла похож на техно-энциклопедию: Mr. G, Carl Craig, Nina Kraviz, Kenny Larkin, Gerd Janson,

Chris Liebing, Speedy J, Len Faki, Mike Banks (Underground Resistance) и многие другие выпустили музыку под его крылом, обретя очень преданных поклонников.

Сеты Radio Slave основаны на его обширных знаниях в области танцевальной музыки, что

выражается в мощных музыкальных путешествиях, где соединяются разные эпохи клубной

музыки.

К Radio Slave за пультом присоединятся местные силы: дуэт Queer On Acid (Kneaded Pains, Ovum Rec), техно-активистка Ksenia Kamikaza (Platz für Tanz) и mOZ & Herren Ivo (RU IN?).

Вечеринка WERK 22 октября начнется в 23:00 в клубе Maze на ул. Бривибас, 109. Предварительная продажа билетов на Resident Advisor.