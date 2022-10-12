Radio Slave из Rekids впервые выступит в Риге

Глава звукозаписывающего лейбла Rekids, один из лучших и самых влиятельных хаус- и техно-артистов в мире, регулярный диджей в берлинском Berghain/Panorama Bar — Radio Slave выступит в Риге 22 октября. Он станет хедлайнером третьей техно-вечеринки WERK в
клубе Maze.
Под именем Radio Slave Мэтт Эдвардс создал музыку, определяющую современную клубную
культуру. Но не только его продюсирование и диджейская работа делают Эдвардса таким
почитаемым — его лейбл Rekids был чрезвычайно продуктивным и уважаемым с самого момента основания в 2006 году.
Помимо изданий на таких ведущих лейблах звукозаписи, как R&S, Ostgut Ton, Running Back, а
также нескольких полюбившихся ремиксов, Эдвардс сконцентрировал подавляющее большинство своих записей на собственном лейбле. Этот подход и авторский почерк обеспечили ему уникальную дискографию, а также статус любимого артиста для хаус- и техно-диджеев всего мира. Его хиты "Wait A Minute", "No Sleep", "Another Club", "Stay Out All Night" моментально узнаются практически каждым клабером планеты.
При помощи Rekids он вывел новые таланты на передний план современной сцены. Каталог его
лейбла похож на техно-энциклопедию: Mr. G, Carl Craig, Nina Kraviz, Kenny Larkin, Gerd Janson,
Chris Liebing, Speedy J, Len Faki, Mike Banks (Underground Resistance) и многие другие выпустили музыку под его крылом, обретя очень преданных поклонников.
Сеты Radio Slave основаны на его обширных знаниях в области танцевальной музыки, что
выражается в мощных музыкальных путешествиях, где соединяются разные эпохи клубной
музыки.
К Radio Slave за пультом присоединятся местные силы: дуэт Queer On Acid (Kneaded Pains, Ovum Rec), техно-активистка Ksenia Kamikaza (Platz für Tanz) и mOZ & Herren Ivo (RU IN?).
Вечеринка WERK 22 октября начнется в 23:00 в клубе Maze на ул. Бривибас, 109. Предварительная продажа билетов на Resident Advisor.