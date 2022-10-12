"Рай" и Маэстро за роялем. Даугавпилсский театр покажет в Риге постановку с музыкой Раймонда Паулса

Впервые после трехлетнего перерыва Даугавпилсский театр отправляется на гастроли в Ригу. На этот раз вниманию зрителей будет представлен билингвальный спектакль "Рай" с музыкой Раймонда Паулса, созданный по мотивам мюзикла "Дамский рай". В спектакле, кроме труппы Даугавпилсского театра, участвуют солистка Илона Багеле и актер Рихард Леперс; предполагается, что за роялем будет сам Маэстро.

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"Рай" - уникальная постановка, которая была создана в честь десятилетия премьеры мюзикла "Дамский рай" в Даугавпилсском театре. Режиссер Олег Шапошников поставил спектакль как своеобразное музыкальное путешествие по страницам историй, связанных с мюзиклом. После премьеры в течение десяти лет музыкально-драматические спектакли стали неотъемлемой частью театрального репертуара и очень полюбились зрителям. Музыкальный спектакль "Рай" - дань уважения первому спектаклю и дальнейшему развитию музыкальной темы в театре.

В основе "Рая" лежит созданная Эмилем Золя в 1883 году любовная история о том, как простая девушка из провинции смогла завоевать сердце владельца самого большого магазина в Париже. Сюжет спектакля дополнен размышлениями и воспоминаниями о мюзикле "Дамский рай", но главный герой происходящего – музыка Раймонда Паулса.

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Музыкальное сопровождение "Рая" - это произведения композитора из "Дамского рая", поставленного впервые в 2001 году в Лиепайском театре на латышском языке, и, по инициативе Маэстро, в 2012 году в Даугавпилсском театре на русском языке. В Даугавпилсском театре мюзикл в течение пяти лет был жемчужиной репертуара. Сейчас композиции Раймонда Паулса в аранжировке Марциса Аузиньша обрели новое звучание – в спектакле "Рай" вместе с Маэстро играет инструментальная группа. На сцене звучат песни на двух языках – в честь двух постановок "Дамского рая" в Лиепае и Даугавпилсе. В музыкальном спектакле важна хореография Ирины Богерук – замыслы хореографа воплощает танцевальная труппа Даугавпилсского театра.

"Рай" можно будет увидеть в Латвийском Национальном театре 14 ноября.

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