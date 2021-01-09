Раймонд Паулс отметит 85-летний юбилей онлайн-концертом для всех желающих

12 января в концертном зале "Дзинтари" состоится праздничный концерт в честь 85-летнего юбилея маэстро Раймонда Паулса. Принимая во внимание ограничения на публичные мероприятия, юбилейный концерт маэстро можно будет бесплатно посмотреть на телевизионном канале ReTV в 21:25.

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В концерте примут участие музыканты, с которыми Раймонда Паулса на протяжении многих лет связывает особенная музыкальная дружба. Под аккомпанемент маэстро на сцене выступят Динара Рудане и Анце Краузе, Интар Бусулис, Даумант Калниньш, всемирно известный тенор Александр Антоненко, вокальная группа Framest и биг-бэнд Латвийского радио. С каждым из них маэстро записывал различные концертные программы и музыкальные альбомы. Концерт станет великолепной возможностью увидеть лучшие мгновения их совместных проектов.

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Динара Рудане и Анце Краузе – яркие исполнительницы с сильными голосами, маэстро всегда высоко оценивал их талант. Не секрет, что именно Раймонд Паулс заметил 27-летнего Интара Бусулиса в представлении "Кабаре" и предложил принять участие в конкурсе "Новая волна", который дал старт популярности исполнителя. С всемирно известным оперным тенором Александром Антоненко прошлым летом маэстро представил особенную концертную программу, а с Даумантом Калниньшем и вокальной группой Framest было сыграно множество концертов и премьер. Аккомпанировать певцам будет надежный партнер Паулса по сцене – биг-бэнд Латвийского радио, который находится под патронажем самого маэстро.

В юбилейном концерте прозвучат композиции из разных творческих периодов и концертных программ Раймонда Паулса: популярные песни на слова Яниса Петерса и на стихи Гунтара Рачса, аранжировки народных латышских песен и фрагменты экспрессивной сюиты Melnās krāsas ("Черные цвета") и цикла Iespaidi ("Впечатления"), а также эмоциональные баллады на слова Иманта Зиедониса и Евгения Евтушенко.