Раймонд Паулс отметит день рождения на сцене

12 января в 19.00 в концертном зале "Дзинтари" состоится концерт в честь 86-летия маэстро Раймонда Паулса, на котором вместе с маэстро выступят многие известные музыканты.

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На сцене "Дзинтари" выступят сопрано Динара Рудане и певец Даумант Калниньш, а также вокальный коллектив Framest, с которым маэстро уже давно выступает во многих концертных программах. В празднике также примет участие биг-бэнд Латвийского радио, патроном которого является Раймонд Паулс.

На концерте прозвучат композиции Паулса "Spēļu nakts Duntes krogā", "Dienvidu akvareļi", "Iespaidi", "Kalnu skices", "Cher ami", "Sit mani Prustā", "Lapsenes nāve" и многие другие сочинения. Над джазовыми аранжировками работали легендарные латвийские музыканты Гунар Розенбергс и Карлис Ванагс, которые всегда мастерски умели сочетать почерк маэстро со звучанием джазовой музыки.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze. Посетители концерта должны будут предъявить сертификат Covid-19, а также документ, удостоверяющий личность и носить маски на протяжении всего мероприятия.