12 января в концертном зале "Дзинтари" уже традиционно будет отмечаться день рождения Раймонда Паулса. На концерте Маэстро выступит со своими коллегами.

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Раймонд Паулс – одна из важнейших икон латышской культуры, его мелодии звучали и обрели популярность далеко за пределами Латвии. За свою насыщенную и долгую творческую жизнь Паулс всегда собирал вокруг себя звезд эстрады с отличными голосами и великолепных поющих актеров.

На концерте выступит сопрано и муза Раймонда Паулса Динара Рудане, а также Элза Розентале, которую по праву называют одной из самых ярких певиц Латвии. Это артистка с уникальным и сильным вокалом, нехарактерным для латвийской музыкальной среды. На сцену также выйдет один из самых любимых публикой латвийских актеров Андрис Кейшс. Вместе с певцами и актерами на сцене будет играть биг-бэнд Латвийского радио, патроном которого является сам Маэстро. Лидер группы и аранжировщик Карлис Ванагс всегда умел сочетать особый почерк Маэстро со звучанием джазовой музыки.

Билеты можно приобрести здесь.