Ретро и романтика. В Риге пройдет заезд старинных автомобилей Retromance 2022

30 июля Латвийский клуб старинных автомобилей в сотрудничестве с Рижским Мотор-музеем организуют романтический и красочный заезд на ретро-автомобилях Retromance, маршрут которого лежит из Риги в Бириньский дворец через Лимбажи.

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Retromance — ежегодный автопробег, в котором традиционно принимают участие автомобили, выпущенные до 1945 года. Всего в заезде примут участие около 30 великолепных автомобилей и экипажей, оформленных в соответствии с эпохой.

Все желающие смогут осмотреть старинные автомобили в субботу, 30 июля, с 9:00 до 10:00 в Рижском Мотор-музее, а с 15:30 до 18:00 в Лимбажи у Старой пожарной части. Зрители смогут увидеть несколько настоящих жемчужин ретро-авто: самым старым автомобилем мероприятия станет Oldsmobile Six 1923 года выпуска. Наиболее интересными автомобилями являются также Talbot - DC 1925 года, Chrysler 72 Six 1928 года, Amilcar C3 1933 года, Minerva F/M8 1938 года и Packard Phaeton 1936 года.

"Парад старинных автомобилей Retromance мы проводим с 2011 года, но в этом году, возможно, также благодаря 50-летию нашего клуба, число участников особенно велико", — рассказал Агрис Шмитс, президент Латвийского клуба старинных автомобилей.