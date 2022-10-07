Революция или эволюция — что страшнее? Две рижских постановки о прошлом и будущем, но про настоящее

В один вечер, сразу после речи Путина об аннексии части Украины, два столичных театра дали премьеры спектаклей, которые тоже про это: "Путь Вертинского" в Рижском русском театре им. М. Чехова и (R)evolūcija в Новом рижском театре. Про родину, которую больно терять, и про европейский путь к прогрессу — не заведет ли он к обратному.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня практически любой фильм или спектакль резонирует с происходящим вокруг — каждый постановщик и актер, вольно или невольно, подключается к всемирной розетке боли, сострадания и тягостных раздумий, которая отчаянно искрит и бьет током. Любая комедия неизменно покрыта патиной трагедии, любой смех переходит в слезы. Принесет ли это терапевтический эффект — покажет время. А пока — смотрим и размышляем.

"Путь Вертинского": с чего убивается родина?



Моноспектакль Ивана Стрельцова в диалоге с пианистом Эвалдом Лазаревичем в Рижском русском театре им. М. Чехова.

Foto: Publicitātes foto

О чем спектакль?

Источником вдохновения для постановщика стали воспоминания знаменитого певца, актера, поэта и композитора Александра Вертинского и его романсы.

Зрителей ждет лирический монолог и путешествие по страницам памяти о забавных, печальных, трогательных или волнующих событиях в жизни артиста, прозванного русским Пьеро в черном. И всё же спектакль не документальный, а скорее размышление о судьбе творческого человека, на глазах у которого привычный мир резко изменился и который на себе испытал огромную разницу между сколь долгими гастролями и эмиграцией.

Почему надо смотреть?

Биография Ивана Стрельцова отчасти созвучна судьбе Вертинского. В Рижский русский театр белорусский актер приехал на фоне политических волнений в Беларуси, начавшихся с выборов Лукашенко. Расставание в семьей, печальные мысли о родине… Все это несомненно нашло отражение в выборе образа для моноспектакля.

Судьба самого Вертинского, который родился и написталя настроениями вольного Киева, потерял всех родных, перебрался в Москву, ухаживал за ранеными в Первую мировую, сделал артистическую карьеру, а потом подвергся преследованиям чекистов за песню, посвященную гибели трёхсот московских юнкеров, за которую ему бы не поздоровилось и сегодня:

И никто не додумался просто стать на колени

И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране

Даже светлые подвиги — это только ступени

В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!

О своем решении покинуть родину Вертински жалел все 25 лет, проведенных за границей, где его творчество было весьма востребовано. А после того, как в 1943 году вернулся, жалел еще почти столько же. В письме жене он писал: "Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и 'друзей' и понял, что никаких друзей у меня здесь нет! Каждый ходит со своей авоськой и хватает в неё всё, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него 'авосечная', а ты — хоть сдохни — ему наплевать! Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно..."

Подробности и билеты - здесь.

(R)evolūcija: может ли эволюция привести к революции?



Комедия Гатиса Шмитса, вдохновленная книгой "21 лекция для 21-го века" известного интеллектуала и трансгуманиста Юваля Ноя Харари.

Foto: Andrejs Strokins

О чем спектакль?

Смелый экскурс в будущее. Пара родителей, у которой есть зачатый естественным путем ребенок, задумывается, а не произвести ли более совершенную модель — наука предлагает выбор пола, устойчивости к болезням, внешние признаки, уровень интеллекта... Были бы деньги! Но останется ли такой ребенок ребенком? Сможет ли прожить все этапы взросления, методы проб и ошибок, духовных страданий и счастья?

Эти вопросы задает и пытается искать ответы комедия, написанная в соавторстве израильским режиссером Яэлем Роненом и казахским актером-иммигрантом Дмитрием Шаадом по мотивам книги "21 лекция для 21 века" Юваля Ноя Харари.

Почему надо смотреть?

Сегодня в Украине идет война прошлого с настоящим и будущим. Путин упрекает Запад в агрессивном насаждении технологий, манипуляциях с гендерами и отсутствии духовности… Конечно, это никак не оправдание войне и разрушению миллионов судеб, но если мы хотим дать цивилизованный ответ — нам есть повод задуматься.

Не увлечемся ли редактированием генов настолько, что незаметно для себя скатимся в евгенику? Сможем ли доверить техническую часть жизни машинам, но не растратить человеческого тепла — в прямом и переносном смысле? Не отдадим ли "умным" Сири свое право выбирать и отвечать за сделанный выбор? Как не позволить технологиям захваватить нашу жизнь и вломиться в самые потаенные уголки души? Как не потерять свое "я"? Готовы ли люди жертвовать свободой, ради безопасности и удобства?

Как нам двигаться в 21-м веке, чтобы ни у кого не возникало соблазна вынуть штепсель из розетки?

В спектакле впервые вышел на сцену НРТ известный латышский комик Янис Скутелис, который в этом году присоединился к труппе театра.

Подробности и билеты - здесь.