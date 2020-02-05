Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

5 марта в Доме Москвы пройдет встреча с кинорежиссером Юрием Быковым, который представит свой новый фильм "Сторож и ответит на вопросы зрителей.

Лауреат международных и российских кинофестивалей Юрий Быков карьеру в кино начал как актер, до этого также играл в театре. Дебютный фильм снял в 2010 году — остросюжетную философскую драму "‎Жить".

Его называют последователем Алексея Балабанова, режиссера культовых "Брата" и "Жмурок". Сам же Быков открещивается от звания, считая Балабанова "сакральной личностью". "У меня есть своя наболевшая тема, - говорит режиссер. - Судьба простого человека, который хочет жить по-человечески. Система, которая существует сейчас, зиждется на очень простом принципе: не трогайте нас, нам и так нормально. И надо сознаться честно, что это правда. Большинство людей не знают, что можно жить лучше, интереснее, с бОльшим диапазоном возможностей. И вопрос не к людям, не к телеканалам, не к продюсерам. Человек, который живет в пещере и ничего кроме мамонта не видел... ему нормально. Сравнивать не с чем. А даже, если есть с чем, то он знает, что может потерять. Пока вы не испугаетесь за свою собственную жизнь, ничего не изменится. Или, как в "Андрее Рублеве" Тарковского, пока вы не поймете, что мир настолько прекрасен, разнообразен, велик и многогранен".

В 2018 году сайт "Кинопоиск" провел опрос среди пользователей, чтобы выбрать лучших из лучших деятелей российского кино за последние 15 лет. Режиссером, который внес наибольший вклад в российское кино, признали Юрия Быкова, а фильмом, изменившим отношение к российскому кино за последние 15 лет, — его картину "Дурак".

По словам режиссера, его новый фильм "Сторож" – про совесть: "Есть ошибки, есть способы поведения и мышления, которые начинают человека очень сильно мучить и, в конечном итоге, он не способен не сделать героического поступка. А если человек еще и способен любить, значит у него есть совесть. А совесть, как от нее ни беги, все равно схватит тебя за горло".

Это третий фильм, где Юрий Быков не только режиссер, но и актер в своей же картине.

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DELFI Showtime

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