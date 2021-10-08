Riga Fashion Week, юбилей Гарри Поттера и бесплатная экскурсия: чем заняться на неделе

На этой неделе в Риге пройдет выставка зарубежного образования, во дворце культуры VEF выступят звезды балета из стран Балтии, в рамках "Золотой маски" Театр Наций покажет в Риге "Иранскую конференцию", а в кинотеатрах состоится премьера второй части популярного фильма "Веном". Подробнее об этих и других событиях недели - в нашей афише.

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