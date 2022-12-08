Рига потратит на празднование Нового года 250 тысяч евро: что и где будет происходить

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы одобрил выделение 250 тысяч евро на празднование Нового года в столице.

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Из них 63% составит стоимость технического обеспечения праздника, 28% — гонорары артистов, 7% — оплата услуг подрядчиков и 2% — авторские отчисления.

Массовое празднование Нового года планируется провести в двух местах - у Рижского Дома конгрессов и между Ратушной площадью и Площадью стрелков.

У Дома конгрессов пройдет концерт с участием групп Pirmais kurss, Carnival Youth, Kreisais krasts и рэп-артиста ansis. Предположительно, это мероприятие привлечет преимущественно молодую аудиторию.

А для широкой публики между Ратушной площадью и Площадью стрелков в новогоднюю ночь будут выступать Dzelzs Vilks, Ральф Эйланд, Auļi и Sudden Lights.

В полночь в обоих местах запланировано небольшое световое шоу с пиротехническими элементами.

Помимо концертов и световых шоу все, кто решит отпраздновать Новый год в центре столицы, могут посетить праздничный рынок подарков и деликатесов на Домской площади и в парке Эспланада, где также планируется культурная программа.

Подробнее о праздновании Нового года самоуправление сообщит позднее.