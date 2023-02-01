Riga Stand Up приглашает на большой зимний отчетный концерт

Популярное объединение комиков Riga Stand Up подготовило особый сюрприз для всех поклонников – большой отчетный концерт в кинотеатре Ksuns. 17 февраля в 20.00 на сцену выйдут самые яркие представители объединения с лучшим материалом зимнего сезона.

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Уже седьмой год представители Riga Stand Up совершенствуют свои комедийные навыки и радуют своим материалом жителей Латвии, Эстонии, Литвы, Великобритании, Швейцарии и других стран. В их активе – сотни выступлений, в том числе на одной сцене с такими известными комиками как Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Идрак Мирзализаде и многими другими.

Отчетные концерты объединения стали для рижан хорошей традицией. Для многих зрителей это отличная возможность услышать подборку лучшего свежего материала от самых опытных комиков за последние несколько месяцев. Как показывает практика – это всегда актуально, остро и, разумеется, очень смешно.

Чтобы подготовиться к большим концертам Riga Stand Up каждую неделю проводит несколько "открытых микрофонов", где артисты проверяют новый материал и совершенствуют уже написанное. Шутят они на самые разные темы – от бытовых проблем до политики и от отношений до собственных комплексов. У каждого комика свой уникальный стиль и манера подачи материала.

Мероприятие (18+) проходит на русском языке (1 из участников выступит на английском).

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