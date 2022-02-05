Riga Stand Up приглашает на мультилингвальное юмористическое шоу ко Дню Валентина

Объединение Riga Stand Up приглашает всех любителей посмеяться 11 февраля в 20.00 в крупнейший в Балтии мультифункциональный комплекс ATTA centre, где состоится большой отчётный концерт латвийских стендап-комиков на четыех языках. Настаивают, что это лучший подарок ко Дню Валентина.

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Собравшиеся за столиками развлекательного центра АТТА зрители услышат свежие шутки и наблюдения от самых активных латвийских комиков. Каждую неделю эти артисты выступают на "открытых микрофонах", чтобы отобрать и подготовить лучший материал для отчётного концерта.

В рамках мультикультурного юмористического шоу 4 комика выступят на русском, 1 на латышском и 1 на английском языке!

Riga Stand Up уже 6 лет создает качественную комедию на русском языке во всех странах Прибалтики и за её пределами. В активе объединениея - сотни открытых микрофонов, десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звёздами стендапа первой величины. Их позитив и энергетика моментально "взрывает" зал. С плохим настроением не уходит никто.

В разных точках зала будут работать фудкорты, где можно заказать напитки и поесть до начала концерта. С 18.00 до 20.00 и с 22.00 до 23.00 в зале будет играть диджей. Пришедшие до 18.30 получат тематический welcome drink от ATTA centre.

Концерт пройдёт с соблюдением санитарных норм, которые будут действовать на 11 фквраля. Чтобы посетить мероприятие, необходимо предъявить действующий C19 сертификат.

Вход – с 18.00. Начало мероприятия – в 20.00. Билеты - здесь. Подробнее о проекте Riga Stand Up - здесь.