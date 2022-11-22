Riga Stand Up приглашает на традиционный ежегодный концерт Autumn Hits

Объединение Riga Stand Up приглашает зрителей на свой традиционный ежегодный концерт Autumn Hits. 26 ноября на сцену кинотеатра K.Suns выйдут 6 комиков, которые расскажут свой лучший материал этой осени. В основном выступления будут на русском языке, однако среди выступающих будет и англоязычная девушка Лидия, несколько лет назад переехавшая в Латвию из Нигерии.

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Autumn Hits ("Осенние Хиты") – это традиционный отчетный концерт рижских комиков, который уже несколько лет закрывает осенний сезон юмора. Это шоу стало обязательным к посещению для многих ценителей современной стендап-комедии, ведь по собственной статистике юмористов именно осенний сезон часто оказывается самым продуктивным.

Многие рижане уже слышали о творческом союзе Riga Stand Up – это команда комиков, которая была основана в 2016 году и активно продвигает жанр стендап в странах Балтии. Каждую неделю в Риге проходит несколько открытых микрофонов, на которых комики оттачивают свой материал и подачу, пробуют новые шутки и получают критику.

Среди юмористов есть переводчики, IT-специалисты, менеджеры крупных компаний и даже тренер по боксу. Но всех их объединяет желание поделиться своими историями и взглядом на мир.

Билеты в продаже на www.bilesuserviss.lv. Мероприятие на русском языке. Вход 18+.