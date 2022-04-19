Ригу посетит норвежский джазовый саксофонист Иван Мазузе

21 апреля в рамках Международного дня джаза в Латвии Ригу впервые посетит норвежский саксофонист Иван Мазузе.

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Уже в 9-й раз в Латвии пройдет празднование Международного Дня Джаза. В прошлом году оно проводилось в формате онлайн, однако в этом году все желающие смогут провести время вместе в разных концертных залах по всей стране. Первое мероприятие состоится 21 апреля в галерее M/Darbnīca, где выступит саксофонист и композитор из Норвегии Иван Мазузе вместе со своим коллегой, барабанщиком Ракелом Торресом, а также местными музыкантами — пианистом Артемом Сарви и контрабасистом Петерисом Лиепиньшем.

Иван Мазузе — саксофонист, композитор и представитель стиля world music из Норвегии, родился в Республике Мозамбик. Свой музыкальный путь начал с изучения игры на фортепиано и духовых инструментах, фокусируясь на джазовой музыке и импровизации. В дальнейшем его увлекла джазовая композиция и изучение музыкологии в Кейптаунском Университете, который он окончил, получив степень магистра. Иван Мазузе — обладатель многочисленных наград, выпустивший множество альбомов, каждый из которых принес композитору международные награды, а также высокие оценки критиков. С 2009 года Иван проживает в Норвегии, где представляет движение глобального джаза, сотрудничает с многими местными музыкантами и культурными учреждениями, а также является ментором празднования Международного дня джаза как в Норвегии, так и в Мозамбике. На данный момент Иван является советником художественного комитета Норвежского Джазового форума и участником других культурных организаций, внося существенный вклад в развитие джазовой сцены северного региона.

Кубинский барабанщик Ракель Торрес живет в Норвегии уже 12 лет, а с 2015 года является неотъемлемой частью ансамбля Ивана Мазузе, с которым они посетили многие страны мира.

Билеты на мероприятие можно приобрести на www.aula.lv, а также в галерее M/Darbnīca.