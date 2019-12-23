Рижан и гостей города приглашают встретить Новый год на набережной Даугавы

Рижан и гостей города приглашают на мероприятие встречи Нового года на набережную 11 ноября. Празднование будет проходить с 21 часа 31 декабря до 3 часов 1 января. Посетителей ждут выступления музыкальных групп, диджейские сеты, салют и угощения.

Уже с 21 часа на набережной начнут работу выездные торговые места. Ведущий вечера - Карлис Анитенс, за музыкальное сопровождение отвечает диджей [Ex] da Bass. С 22 часов публику будет развлекать группа Contryside, с 23 - на сцене Атис Иевиньше и The Rock Brothers.

Ровно в полночь всех ждет праздничный салют. Затем - особое выступление диджея [Ex] da Bass, который включит в него фрагменты из всемирно известных произведений: "Кармен" Жоржа Бизе, "Маленькой ночной серенады" и "Женитьбы Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Орфея в аду" Жака Оффенбаха. После салюта празднование продолжится - вместе с рэп-исполнителем Озолсом и диджеем.

У посетителей новогоднего мероприятия будет возможность согреться у живого огня, а также приобрести лакомства и напитки, характерные для праздничного стола в Новый год.

Организаторы мероприятия предупреждают о соблюдении правил безопасности и общественного порядка. С собой запрещено проносить взрывчатые предметы и пиротехнику, острые предметы, огнестрельное оружие и другие опасные вещи. Также посетители должны помнить, что несут сами ответственность за свое имущество. Дети до 16 лет могут находиться на мероприятии только в сопровождении взрослых и под из присмотром. За общественный порядок на мероприятии отвечает Рижская муниципальная полиция.

Любителей активного отдыха также ждут на городском общественном катке у Рижского Дома конгрессов, который будет работать с 9 часов 31 декабря до 2 часов 1 января.

31 декабря и 1 января проезд в общественном транспорте Риги - бесплатный.