Рижан приглашают на традиционный концерт "Рождественская прелюдия" c участием Инессы Галанте

В канун Рождества, следуя многолетней традиции, оперная певица Инесса Галанте вновь собирает своих друзей – выдающихся латвийских музыкантов, самых ярких юных талантов, и приглашает рижан и гостей города окунуться в рождественскую сказку. 17 декабря под сводами Рижского Домского собора состоится одно из самых красивых предновогодних культурных событий столицы - концерт "Рождественская прелюдия", который ежегодно дарит ценителям музыки фонд Инессы Галанте.

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"Сейчас особенно хочется делиться теплом, любовью, красотой. Только великая музыка может дарить мир, спокойствие, безопасность, доверие - все то, что сегодня необходимо каждому из нас. Поэтому мы приглашаем наших постоянных и новых зрителей на нашу Рождественскую прелюдию. Будем поддерживать друг друга и творить чудо", — говорит автор проекта Инесса Галанте.

Слушателей ожидает встреча с выдающимся композитором и органистом Айварсом Калейсом, с виртуозным пианистом, лауреатом самых престижных международных конкурсов Андреем Осокиным, а также с молодыми, талантливыми солистами ЛНО - тенором Артемом Сафроновым и сопрано Викторией Пакалниеце. И, конечно же, следуя одной из главных целей фонда Инессы Галанте – давать путевку в жизнь молодым талантам, — в концерте примут участие юные восходящие звезды, победители конкурса "Таланты Инессы Галанте". Особую трогательную атмосферу создаст хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Мединя под руководством Романа Ванагса.

В виртуозном исполнении участников концерта прозвучат любимые публикой рождественские мелодии, классические произведения и их интерпретации, а особое световое оформление Домского собора придаст мероприятию неповторимое праздничное настроение.

Foto: Publicitātes foto

"Мне всегда особенно приятно принимать участие в концерте "Рождественская прелюдия" с Инессой Галанте в Домском соборе, где неповторимая акустика сочетается с очень трогательной и проникновенной атмосферой всего события. В этом году я сыграю два произведения Баха – композитора, который, как мне кажется, может дать нам душевное спокойствие, уверенность, и надежду, так необходимую нам в эти непростые времена", — поделился пианист Андрей Осокин.

Билеты уже поступили в продажу в сети Biļešuparadīze. Страничка мероприятия на Facebook тут.

Партнеры мероприятия: Anders Walls Stiftelse, Turaidas Kvartāls, адвокатское бюро KLOTIŅI//SERĢIS, Latvijas Nafta, Luxury Motors Latvia, LIDO, Laima, Lavazza, типография Eveko, AS Antalis.