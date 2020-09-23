Рижский бал объявил юбилейную программу

10 октября"Рижский бал" в Доме Черноголовых отметит свой пятилетний юбилей. В мероприятии примут участие лауреаты латвийских музыкальных и танцевальных премий и чемпионатов, юные талантливые артисты, а также дебютанты бала, прошедшие все этапы отбора и подготовки.

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К юбилейному событию организаторы "Рижского бала" подготовили особую праздничную программу, в которой примут участие лауреаты премии года Латвии по танцам - солистка балета ЛНО Юлия Брауэр и хореограф Милана Комарова; обладатели высшей государственной награды Латвии в области музыки "Большой музыкальный приз" – оперная певица Илзе Гревеле-Скарайне и дирижер Атварс Лакстигала; прославленные латвийские оперные исполнители – Эвита Тетеровска и Наурис Индзерис; многократные чемпионы Латвии по спортивным танцам Эрнест Аксель Димант и Мария Пащенко и другие. Гостей мероприятия также ожидают выступления юных балерин - учениц танцевальной академии, руководителем которой является знаменитый хореограф и художественный руководителя "Рижского бала" Талис Силс, и вальс в исполнении учеников школы Exupery International School – будущих дебютантов. В роли ведущего "Рижского бала 2020" выступит популярный латвийский шоумен Армандс Симсонс.

Гости "Рижского бала" получат возможность во время мероприятия посетить выставку картин культовых американских художников эпохи поп-арт 1960-80-х годов: Энди Уорхола, Роя Лихтинштейна, Джеймса Розенквиста, Роберта Стэнли, Малкольма Морли, Мэла Рамоса и других.

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"Рижский бал" откроет первый танец дебютантов - полонез. В этом году дебютанты представлены лучшими школьниками и студентами в возрасте от 17 до 24 лет.

Благотворительная акция, направленная на поддержку молодых талантливых музыкантов, лауреатов конкурса "Талант для Латвии", пройдет с сотрудничестве с многолетним партнером бала - "Латвийским детским фондом". В прошлом году помощь получил одаренный виолончелист Рейнис Рудзитис, в этом году все собранные в ходе акции средства будут направлены талантливой латвийской саксофонистке Зане Медведе.

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Во время мероприятия действует строгий дресс-код. Джентльменам стоит заранее позаботиться о черном фраке, смокинге или костюме с подходящей бабочкой. Для дам дресс-код предписывает вечернее платье в пол, а также обязательный аксессуар бального этикета – перчатки. О перчатках для джентльменов позаботятся организаторы "Рижского бала".