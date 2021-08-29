Рижский цирк открывает сезон представлением Somos - историей с латиноамериканских улиц

Новый сезон для Рижского цирка начнется с представления Somos, которое в Риге покажет объединения Cie Bêstîa (Франция), его можно посетить 9 и 10 сентября, в 19.00, во Дворце культуры ВЭФ. Есть возможность посмотреть спектакль и детям до 12 лет без сертификатов. Также возобновляет работу Цирковая школа и театр Kvadrifrons.

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Somos – это энергичное и позитивное цирковое представление для зрителей всех возрастов. Оно рассказывает одновременно и об очень личных вещах и об общечеловеческом. Участники циркового объединения Cie Bêstîa свои подростковые годы провели в одном районе столицы Колумбии – Боготы, и вместе прошли через все испытания суровой уличной жизни, которая научила их всегда держаться вместе и помогать друг другу. Об этом и сам спектакль – о сопричастности, принадлежности к той или иной социальной, этнической или религиозной группе.

Акробаты на универсальном языке цирка задают вопросы о взаимоотношениях: о верности, дружбе и взаимопомощи. В переводе с испанского Somos означает "мы есть". "Мы, люди, рядом. Нас много, и мы разные, но мы вместе", – как бы говорит нам этот спектакль. Представление Somos – это гимн человечности, созданный на границе цирка и танца – ведь хореографические жесты понятны каждому – в любом уголке мира и в любом возрасте.

Основатель объединения Cie Bêstîa Уилмер Маркес (Wilmer Marquez) раньше работал во всемирно известном цирковом объединении El Nucleo, где более 20 лет выступал в акробатическом дуэте со своим давним другом Эдвардом (Edward Aleman). Друзья стали первыми колумбийцами, закончившими во Франции профессиональную цирковую школу – Centre national des arts du Cirque de Châlons en Champagne. Проект Somos посвящен детским воспоминаниям артистов, и для участия в нем Уилмер и Эдвард пригласили и других своих друзей детства. На данный момент все артисты живут во Франции и представляют основанное во Франции творческое объединение.

Лиене Перконе, директор ГООО Rīgas cirks, рада открытию нового сезона в Рижском цирке и Рижской цирковой школе: "Наконец настал момент, когда мы можем устроить цирковое представление и зрители в живую увидят постановку, которая зарядит их позитивным настроем и расскажет о понятных каждому человеческих ценностях! Во время реконструкции здания цирка мы стремимся сохранить контакт с рижанами и гостями города, предлагая возможности увидеть, понять и лучше узнать цирк. Для этого мы сотрудничаем с разными культурными пространствами города, что позволило вывести цирковые представления за пределы здания цирка. Также мы развиваем и расширяем цирковую школу, организуем цирковые мастер-классы для самой разной аудитории и, конечно, организуем новые представления".

Представление Somos предназначено для зрителей со школьного возраста и будет интересно как семьям, так и взрослой аудитории. На месте проведения мероприятия будет организовано два потока зрителей: "зеленая" зона (для зрителей с сертификатами вакцинации или перенесенной болезни Covid-19) в партере и "желтая" зона (в т.ч. с сертификатами зеленой зоны, а также с сертификатами о тестировании; для детей до 12 лет (не включительно) – без сертификатов) на балконе. Пожалуйста, при покупке билета выберите зону в соответствии со своим статусом вакцинации.

Сейчас в историческом здании Рижского цирка проходит реконструкция, поэтому до 2023 года представления перенесены в другие культурные пространства Риги. Занятия Рижской цирковой школы проходят в Агенскалнсе, на улице Зеллю, 25 (в бывшем здании факультета физики и математики Латвийского университета). В Цирковой школе открыта запись на новый сезон занятий (http://cirks.lv/cirka-skola/piesakies ). 7 и 8 сентября представители Cie Bêstîa проведут мастер-классы по парной акробатике для профессионалов сценического искусства (запись - ЗДЕСЬ).

Вместе с Рижским цирком во временные помещения на ул. Зеллю перебралась и театральная труппа Kvadrifrons, чей график представлений можно посмотреть здесь.