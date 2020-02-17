Рижский цирк предлагает французское шоу для всей семьи Piti Peta Hofen Show

Рижский цирк привозит в Латвию представление Piti Peta Hofen Show творческого объединения LPM (Франция), рассчитанное на самую широкую аудиторию. Увидеть его можно 5 марта в 18.00 и 20.00 в Малом зале театра Dailes.

Представление The Piti Peta Hofen Show сочетает в себе театр, импровизацию и невероятное умение управлять предметами и заставлять их меняться по прихоти героев спектакля. Постановка уводит зрителя в мир абсурда, где царит противоречивая логика и несуразица, а люди говорят на языке жонглирования, акробатики и клоунады. Немного поэзии, хаоса и даже потасовок – представление оставит яркое впечатление как на детей, так и на тех, кто в этих сумасбродных сценках сумеет распознать разнообразные культурно-исторические отсылки и стереотипы поведения.

"Это представление несет мощнейший заряд юмора и энергии, оно способно рассмешить и больших, и маленьких зрителей. Из всех шоу, представленных на Вильнюсском фестивале современного цирка New Circus Weekend, именно Piti Peta Hofen Show публика приняла особенно горячо – бурными овациями," – рассказывает директор Рижского цирка Лиене Перконе.

Группа цирковых артистов LPM основана в 2013 году во Франции, это объединение четырех друзей, которые вместе учились в Тулузской цирковой школе "Centre des Arts du Cirque de Toulouse – Le Lido").

Озорная постановка Piti Peta Hofen Show появилась на свет в 2017 году и с тех пор колесила по всему миру – Бразилии, Франции, Италии, Польше, Германии, Нидерландам, Швейцарии, Португалии, Испании, Израилю, Аргентине, Литве и другим странам. Шоу получило признание на разных фестивалях циркового искусства. В спектакле участвуют три артиста: Лукас Кастело Бранко (Lucas Castelo Branco, Франция), Андрес Торрес Диас (Andres Torres Diaz, Испания) и Йоханнес Баухофер (Johannes Bauhofer, Германия).

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Организованное Рижским цирком гастрольное представление пройдет в Малом зале театра Dailes. А в теплый сезон года запланированы гастрольные представления на арене самого Рижского цирка.

Осенью 2020 года в Рижском цирке начнутся работы по реконструкции, теплоизоляции и повышению энергоэффективности здания. Но и во время строительных работ Рижский цирк покажет как собственные представления, так и созданные в сотрудничестве с другими коллективами, а также проведет в Риге гастроли зарубежных цирковых артистов. Мероприятия будут представлены на различных культурных площадках Риги и других мест Латвии.

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