Рижский курорт Вецаки приглашает проводить солнце под музыку органа

В воскресенье 7 августа в 20.30 на пляже около Спасательной станции Вецаки выступят известные музыканты – органистка Илона Биргеле и гитарист Арманд Алкснис. Если Слушателям обещают необыкновенный музыкальный опыт, единение с природой и проводы солнца.

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Если юрмальский пляж традиционно в середине лета встречает рассвет органной музыкой Иветы Апкалны. То на пляже рижского курорта Вецаки традиция прямо противоположная - тут приглашают проводить солнце - на закат. Тоже бесплатно.

Результатом сотрудничества многолетнего творческого тандема стала программа авторских произведений Арманда Алксниса Neredzamā klātbūtne, в которых электрогитара звучит вместе с органом. Гитарист легендарной латвийской рок-группы Credo Андрис Алкснис - обладатель специального приза Министерства культуры как "Лучший музыкант 2014 года". Органистка Илона Биргеле – известный мастер игры на одном из самых сложных инструментов, аранжировщик, организатор Фестиваля старинных органов Латвии.

Концерт начнется с произведения латвийской пианистки и композитора Луции Гаруты, которая жила и работала в Вецаки. До наших дней сохранились ее дом и старое пианино, на котором она сочиняла свои работы. Прозвучит и музыка Баха – идеально подходящая к торжественности морского заката.

Сценой на время концерта станет балкон спасательной станции, где и будет установлен орган. А зрительный зал – широкий песочный пляж Вецаки.

Foto: Publicitātes foto

В этом году устроители концерта, общественная организация Vecāķu biedrība, отмечает юбилей - 10 лет волонтерской работы во благо исторического рижского курорта и его популяризации. За эти годы изданы две книги Илона Яхимович и Ильи Дименштейна – об истории Вецаки и монография, посвященная скульптору Игорю Васильеву. В Риге были организованы выставки и презентации книг.

Руководитель Общества Вецаки Илона Яхимович регулярно приглашает желающих на прогулки-экскурсии по Вецаки. Продолжается сбор старинных открыток, фотографий и других исторических свидетельств для коллекции и будущих выставок.

К проводам солнца може присоединиться каждый, кто любит Вецаки. Вход свободный. Концерт состоится в любую погоду.

Проект софинансируется в рамках общественных интеграционных программ города Риги.