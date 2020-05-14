С 16 мая посетителям снова станет доступен Рижский мотор-музей.

Во время чрезвычайной ситуации музей будет работать с 10 до 18 часов в любой день недели кроме понедельника.

Как и другие музеи страны, мотор-музей будет работать с соблюдением всех требований безопасности.

В данный момент постоянные экспозиции дополнены интерактивной игрой "Путешествие в историю автомобилестроения". Авторы уверены, что игра будет увлекательна для всех членов семьи, так как в ней есть разные уровни сложности.

Подробная информация - на домашней странице музея.