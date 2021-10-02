Рижский русский театр празднует 138-летие и приглашает всех в гости

2 октября Рижский русский театр имени Михаила Чехова отмечает 138-летие — с праздничной даты начнется месяц специальных предложений на билеты. А 27 октября театр отметит 120 лет со дня рождения поэта Александра Чака, которому посвящен новый спектакль.

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Чтобы отпраздновать день рождения театра, в этом месяце при покупке билетов на многие октябрьские спектакли в Большом зале действует скидка 30%.

В репертуаре праздничного месяца можно выделить несколько постановок. 2 октября - музыкально-поэтический бунт Вероники Плотниковой "Вопреки" в постановке художественного руководителя театра Сергея Голомазова. Премьера состоялась в июле.

Еще в прошлом году был запущен проект, посвященный Михаилу Чехову и театру, носящему его имя, - "Мост Рига — Голливуд". В октябре будет особенно символично посетить это интерактивное представление, которое объединяет в себе прогулку по закулисью с возможностью заглянуть в мир Михаила Чехова и лично опробовать разработанный им метод во время актерского тренинга на Большой сцене театра.

К юбилею Александра Чака на 27 и 28 октября запланирован музыкально-поэтический спектакль "Чак. Рига. Женщина", который в теплое время года шел во дворике ресторана "Kaļķu vārti", дополняя впечатления от встречи с Чаком и его стихами богемной атмосферой кафе, а на более холодный период переместится в Ретро-зал театра на 2-м этаже. Чтобы сохранить настроение постановки, зрители по-прежнему будут сидеть за столиками и смогут сделать заказ из особого меню Чака, подготовленного рестораном "Kaļķu vārti", а также насладиться живой музыкой перед началом спектакля.

6 ноября ожидается премьера спектакля "Село Степанчиково" в постановке Сергея Голомазова. В основе спектакля — повесть Федора Михайловича Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". В ноябре исполняется 200 лет со дня рождения автора. К этой ироничной истории о парадоксах восприятия, могуществе манипуляции и высоком искусстве обольщения театр обращается третий раз, причем 25 ноября 1932 года в роли властителя дум и душ Фомы Опискина на сцену вышел сам Михаил Чехов, поставивший спектакль, который критики назвали одним из самых ярких событий сезона.

Дополнительная информация здесь.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.

Для посещения спектакля необходимо предъявить действительный сертификат Covid-19, подтверждающий завершение полного курса вакцинации или факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания.