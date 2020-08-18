Рижский русский театр приглашает на спектакли "чрезвычайного сезона"

Рижский русский театр имени Михаила Чехова приглашает зрителей на спектакли малых форм в августе и сентябре.

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"Предлагаем воспользоваться уникальной возможностью, которую дарит наш чрезвычайный летний сезон: посмотреть любимые спектакли малой формы - и получить особый зрительский опыт, расположившись прямо на Большой сцене, - говорится в обращении театра к зрителям. - Это шанс увидеть постановки, на которые обычно крайне трудно попасть, потому что билеты раскупают очень быстро".

О спектаклях:

"Граненка"

Постановка Элмара Сенькова

Многогранный рассказ о роли алкоголя в жизни человека. Цепочка этюдов, смешных и грустных, с монологами, диалогами и музыкальными номерами.

Ближайшие спектакли: 8.09. (19:00) 9.09. (19:00) 10.09. (19:00)

В спектакле заняты:

Екатерина Фролова/Вероника Плотникова

Дана Бйорк

Алексей Коргин

Вадим Гроссман

Александр Маликов

Муж возвращается домой позже обычного и подвыпивший. Жена на этот раз решила — домой его не пустит. Но что заставляет ее в последний момент передумать? Страх, жалость, любовь?

...Это лишь один житейский казус, а спектакль "Граненка" состоит из разных ситуаций, знакомых нам не только по литературе или кино. Герои спектакля – обычные люди, потому и ситуации, разыгрываемые актерами, — самые что ни на есть жизненные. Во всех сценах так или иначе присутствует алкоголь. Но дело не в нем, а в людях, которые в какой-то момент произносят: "Выпьем?".

Этот спектакль родился из импровизаций, актерских наблюдений, личных историй, так что сама жизнь стала основной драматургией спектакля. И любой эпизод исполнители всякий раз словно заново проживают вместе со своими персонажами, а потому меняются реплики, меняются интонации, меняются жесты... Спектакль неповторим, как неповторима жизнь.

"Правда"

Современная комедия в одном действии

Постановка Интара Решетина.

Борьба морали и честности за выживание. Ближайшие спектакли: 21.08. (19:00) 22.08. (17:00) 23.08. (17:00) 12.09. (17:00) 13.09. (17:00)

В спектакле заняты:

Анатолий Фечин

Алексей Коргин

Вероника Плотникова

Адриана Татьяна Зачест/Марика Шмуксте

"Ложь тогда только есть порок, когда она причиняет зло, но она есть великая добродетель, когда совершает добро. Будьте же более добродетельны. Нужно лгать наподобие дьявола, не боязливо и не по временам только, но смело и всегда... Лгите, друзья мои, лгите; я вас отблагодарю ложью при случае". (Вольтер)

У героев пьесы "Правда" есть выбор: лгать или не лгать? говорить правду или продолжать обманывать? и, если соврать, не обратится ли сказанное против них самих?

Борьба морали и честности за выживание в одном действии! Замечательная французская комедия, в которой выживает только самый лучший лжец!

"Фуфа - два сердца"

Спектакль-посвящение неподражаемой Фаине Раневской

Постановка Вадима Гроссмана

История дружбы пожилой одинокой дамы, бывшей звезды театра и кино, и молодой актрисы. Ближайшие спектакли: 25.08. (19:00) 26.08. (19:00) 27.08. (19:00)

В спектакле заняты:

Ирина Егорова

Наталия Живец

Спектакль посвящён одной из самых выдающихся актрис XX века – Фаине Георгиевне Раневской (1896–1984). Актрисе, которая покорила публику своей игрой, самоиронией, философским взглядом на мир и умением формулировать сложные вещи простым языком. Недаром ее афоризмы известны даже тем, кто не является заядлым театралом.

Спектакль "Фуфа – два сердца" – не документ и не биография, а скорее ностальгическая фантасмагория: попытка приблизится к разгадке судьбы и личности легендарной Фуфы, как ее звали самые близкие.

"Вот комната эта..."

Kвартирник в Рижском русском театре, посвященный творчеству знаменитого барда Булата Окуджавы

Постановка Даны Бйорк; композиция Дмитрия Палееса; музыкальный руководитель – Людмила Могилевская

Ближайшие спектакли: 28.08. (19:00) 29.08. (17:00) 30.08. (17:00) 11.09. (19:00)

Исполнители:

Дана Бйорк (вокал)

Николай Груничев (гитара)

Анна Мария Ивана (аккордеон)

Никита Осипов (контрабас)

В наши дни, когда время бежит так быстро, а дел так много, редкой роскошью и сердечной радостью становится тихий вечер в уютной комнате, в кругу друзей, когда гости пьют чай из настоящего самовара; вечер с песнями и стихами, которые и волнуют, и дарят надежду; вечер, когда душа с душою говорит на одном языке - языке искреннего чувства; вечер, когда мы становимся немножко ближе друг другу.

Почти два года назад Рижский русский театр имени Михаила Чехова открыл новую площадку - Квартирник. Она названа в честь особого формата мини-концертов, которые проводятся прямо на квартире у певца или музыканта (эта традиция особенно популярна в области фолк- и рок-музыки, а также авторской песни). И первый квартирник в Рижском русском театре посвящен творчеству Булата Окуджавы.

Название "Вот комната эта..." - строчка из стихотворения барда - как нельзя лучше подходит для того, чтобы предложить зрителям новый опыт в новом пространстве.

"Mr. Malikov. Аморальный блюз"

Творческий вечер Александра Маликова. NB! Автор текстов песен прибегает к ненормативной лексике. Ближайший показ: 3.09. (19:00)

Исполнители:

Александр Маликов (вокал; гитара)

Анна Мария Ивана (аккордеон)

Публика далеко не первый раз увидит Александра с гитарой, но, пожалуй, впервые - через призму авторской песни: все включенные в программу произведения он написал сам. Для актера это совершенно новый формат встречи со зрителем - и возможность поделиться тем, что для него действительно важно и значимо. Ну а для зрителей это шанс лучше узнать артиста: увидеть и услышать его вне роли и вне интервью. Аккомпанировать Александру будет аккордеонист Анна-Мария Ивана.

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"Исповедь хулиганки"

La performance по стихам Солы Моновой

Постановка Юрия Дьяконова

О том, что творится у современной женщины в душе, в шкафу и в сумочке.

Ближайшие спектакли: 4.09. (19:00) 5.09. (17:00) 6.09. (17:00)

В спектакле заняты:

Татьяна Лукашенкова

Владимир Тузов (клавишные)

Никита Осипов (контрабас)

Спектакль Татьяны Лукашенковой по стихам известной современной поэтессы Солы Моновой. Сола Монова, кинорежиссер (по образованию), народный поэт (по версии сайта Стихи.ру), и Игорь Северянин XXI века (по мнению издательства "АСТ"), получила известность благодаря социальным сетям – и первой из писателей набрала миллион подписчиков. В ее стихах буйствуют эмоции и мысли, стихийствуют слова, словечки и словища, рифмуются неожиданности и открывается седьмое измерение иронии. И всё это – легко и естественно. Как вдох и выдох.

Билеты: www.bilesuserviss.lv и в кассе театра. Дополнительная информация: www.mct.lv.