Рижский Stand Up выходит из карантина – в K.Suns началась эпидемия юмора
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25 сентября в 20.00 в рижской киногалерее K. Suns пройдет большой отчётный концерт с говорящим названием Stand Up Autumn Hits - "сборник" лучших шуток и монологов, написанных за последние ковидные и пост-ковидные месяцы.

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Период пандемии был тяжёлым не только для туристического бизнеса, но и для индустрии развлечений – ни концертов, ни зарубежных гостей, ни даже "Открытых микрофонов", где комики обычно оттачивают новый материал. Но латвийское объединение юмористов Riga Stand Up не теряли оптимизма – писали новые шутки, устраивали стримы и даже онлайн-выступления с участием комиков со всего мира.

Летом снова появилась возможность делать "живые выступления" - латвийские юмористы активно навёрстывают упущенное. Дважды в неделю проходят бесплатные "открытые микрофоны" в кафе и барах Риги, где прямо на глазах у зрителей рождаются новые шутки.

Отчётный концерт – это "сборник" лучших шуток и монологов, написанных за последние месяцы. Своеобразная проверка качества юмора на большой сцене. В концерте примут участие семь комиков - пятеро выступят на русском языке, один на латышском и один на английском. Riga Stand Up считает юмор универсальным языком общения и приветствует в своих рядах каждого. Главное, чтобы комика мог понять зритель в зале!

Объединение Riga Stand Up уже 4 года делает качественную комедию на русском (и не только) во всех странах Балтии и за её пределами, в его активе сотни открытых микрофонов, десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звёздами стендапа первой величины.

Как говорит руководитель объединения Антон Герасимов, комики снова хотят "заразить" рижан позитивным "вирусом" смеха, который поможет людям преодолеть любые сложности, а их немало подбрасывает нам 2020 год.

Концерт пройдёт с соблюдением всех санитарных мер, поэтому количество мест ограничено и организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее.

Билеты в продаже в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv

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