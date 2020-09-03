Рижский театр "ОСА" открыл сезон "Капустником" и набирает детскую студию

Рижский молодежный театр "Общество свободных актеров" ("ОСА") открыл новый сезон в конце августа показом "Капустников" и постановкой пьесы Уильяма Гибсона "Двое на качелях".

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В сентябре в репертуаре театра будут показаны основные спектакли труппы – "Смех всерьез", "Love is...", "Тест Тьюринга", "Находка для одинокой семьи", "Варшавская мелодия", "С любимыми не расставайтесь", "Кусака", "Игра", "Песочные человечки", "Наш с тобой секрет" и "Двое на качелях".

В театре "ОСА" два зала - большой и малый. В связи с ограничениями из-за пандемии Covid-19, пока открыт только большой зал, в котором ограничено количество зрителей.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе и на сайте театра.

Также "ОСА" обращается к тем, кто приобрел билеты на спектакли театра после 15 марта, которые так и не состоялись. Билеты можно перерегистрировать на новую дату и новые места или поменять на любой другой спектакль репертуара.

Кроме того, сейчас проводится набор детей от 7 до 12 лет в театральную студию театра. Время занятий: младшая группа (7-9 лет) - понедельник и среда с 14:30 до 16:00; старшая группа (10-12 лет) - понедельник и среда с 16:00 до 18:00. Занятия будут проходить два раза в неделю в помещении театра. Запись и дополнительная информация - по тел. 26034142.

Репертуар театра "ОСА" на сентябрь:

4 сентября, 19.00 – "Cмех всерьез"

5 сентября, 19.00 –"Love is..."

6 сентября, 19.00 – "Тест Тьюринга"

11 сентября, 19.00 – "Находка для одинокой семьи"

12 сентября, 19.00 –"Варшавская мелодия"

13 сентября, 19.00 –"С любимыми не расставайтесь"

17 сентября, 19.00 –"Куплю вашего мужа"

18 сентября, 19.00 –"Кусака"

19 сентября, 19.00 –"Игра"

20 сентября, 19.00 –"Песочные человечки"

25 сентября, 19.00 – "Двое на качелях"

26 сентября, 19.00 –"Love is..."

27 сентября, 19.00 – "Наш с тобою секрет".