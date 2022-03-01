Роскошь и шик. В Риге впервые для широкой публики покажут работы "короля театра" Лудольфа Либертса

С 1 марта по 30 декабря 2022 года музей Романа Суты и Александры Бельцовой приглашает посетить выставку "Лудольф Либертс – король театра Art Deco".

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Лудольф Либертс (1895–1959) – один из ярчайших театральных художников 20–30-х годов ХХ века. Оформленные им постановки отличает богатство художественной фантазии, сочность красок и великолепие форм.

Либертс обладал волшебным даром создавать на сцене чудесный мир, который восхищал как критиков, так и публику. Нередко декорации Либерта сразу после подъема занавеса встречали овациями, и, когда сегодня видишь эскизы сценографии или фотографии поставленных им спектаклей, это восхищение становится вполне понятным.

Биограф художника Янис Силиньш писал, что искрящейся красочности в монументальных масштабах художник добивался за счет использования "чистого", несмешанного цвета: "Горшки заполнялись килограммами ярко-красного турецкого бакана, синего, зеленого, желтого". Характерные для стиля Art Deco роскошь и шик отличали как спектакли с восточной или дальневосточной экзотической атмосферой (оперы "Аида", "Турандот", "Самсон и Далила" или "Царица Савская"), так и постановки по латышским народным сюжетам (оперы "Вайделоте", "Спридитис").

Оформленные Лудольфом Либертом постановки с большим успехом шли в Литве и Швеции, а начиная с 1929 года он работал еще и театральным режиссером. Художник устраивал персональные выставки в Париже, Брюсселе и Берлине, и везде среди экспонируемых произведений были представлены эскизы декораций и костюмов.

Выставка в музее Р. Суты и А. Бельцовой предлагает экспозицию избранных работ Лудольфа Либерта из собрания Латвийского Национального художественного музея, которую дополняют отдельные произведения и фотоматериалы из Музея писательства и музыки, а также оригиналы созданных по эскизам Лудольфа Либертса костюмов и аксессуаров для нарядов из коллекции Музея истории Риги и мореходства.

Большинство работ отреставрировано специально для данной выставки и до сих пор на протяжении многих десятилетий оставалось недоступным для широкого круга зрителей.