"Рождественская прелюдия" Инессы Галанте: в Риге состоится дополнительный концерт

11 декабря в 15.00 в Домском соборе состоится дополнительный концерт фонда Инессы Галанте "Рождественская прелюдия".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы счастливы, что наш рождественский концерт стал прекрасной предпраздничной традицией и вызывает большой интерес у публики. Все артисты с радостью восприняли идею организации второго, дневного концерта для тех, кто не успел купить билет на вечернее представление. Я скучала по теплу латвийской публики, нашему живому общению и очень рада, что совсем скоро мы вместе с моими замечательными коллегами и молодыми талантами вновь выйдем на сцену", - рассказала Инесса Галанте.

В концерте примут участие многие популярные музыканты: выдающийся контратенор и исполнитель музыки барокко Сергей Йегерс, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, хор мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы им. Язепса Мединьша под управлением Романа Ванагса, а также лауреаты конкурса "Таланты Инесы Галанте" — саксофонист Игнатий Тришкинс, пианистка Мелисса Таканбекова и скрипачка Мария Геворкян.

"В этом году нам было особенно важно дать возможность юным талантам принять участие в нашем традиционном рождественском концерте - выступить на одной сцене с именитыми исполнителями и музыкантами, ощутить себя настоящими артистами", - поделилась Инесса Галанте.

В исполнении Инесы Галанте вы услышите сочинения Бетховена, Каччини, Верди и других композиторов, а в дуэте с блестящим контртенором Сергеем Йегерсом она исполнит произведения итальянского композитора Перголези. И, конечно, одной из самых трогательных частей программы станет исполнение самого известного рождественского христианского гимна "Тихая ночь" (Stille Nacht, heilige Nacht) в исполнении хора мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы им. Язепса Мединьша.

"Рождественская прелюдия" Инесы Галанте — одна из главных праздничных традиций рижан. Билеты на концерт можно купить в кассах Biļešu paradīze.