Рождественский фестиваль в Дзинтари: Раймонд Паулс, "Щелкунчик" и сказки для детей

Со 2 декабря по 7 января в концертном зале "Дзинтари" пройдет Рождественский фестиваль. В 11 концертах примут участие латвийские и зарубежные артисты – маэстро Раймонд Паулс, биг-бэнд Латвийского радио, Даумант Калниньш, солисты Эстонского национального балета, Таллинского камерного оркестра, виолончелист Валтерс Пуце, ​​пианист Дайнис Тенис и хор мальчиков Рижского Домского собора.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рождественский фестиваль откроется 2 декабря в 19.00 концертом "Раймонд Паулс и друзья", где вместе с маэстро на сцену выйдет биг-бэнд Латвийского радио, певцы Даумант Калниньш и Эльза Розентале. В программе мы услышим отрывки из мюзикла Раймонда Паулса Leģenda par zaļo Jumpravu, поставленного в театре Дайлес в 2000 году, — захватывающей и мифической истории о любви и приключениях молодых людей.

3 декабря в 16.00 и в 19.00 солисты балета Эстонской национальной оперы и ансамбля колоколов Arsis покажут зрителям яркое сказочное представление. Любимый всеми балет-сказка Чайковского "Щелкунчик" каждый год на Рождество собирает полные залы во всех театрах мира.

4 декабря в 12.00 актриса Лиепайского театра Карина Татаринова, перкуссионистка Марта Каулиня-Пелнена и валторнист Ингус Новицанс приглашают семьи на концерт "Маленькие музыкальные сказки". Концертное шоу разработано специально для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они услышат сказки и музыкальные истории, а также смогут познакомиться с различными музыкальными инструментами.

17 декабря в 19.00 и 18 декабря в 17.00 на концерте "Иоганн Себастьян Бах и 4 фортепиано" выступят выдающиеся пианисты — уже хорошо известные латвийской публике Рейнис Зариньш и Даумант Лиепиньш, а также эстонские виртуозы Стен Хейноя и Стен Лассманн. На концерте прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха для двух, трех и четырех фортепиано с оркестром.

Foto: Publicitātes foto

22 и 23 декабря в 19.00 виолончелист Валтер Пуце, ​​пианист Дайнис Тенис и хор мальчиков Рижского Домского собора выступят со специальным рождественским концертом, исполнив произведения из концертных программ Radīts Latvijā и Bez elektrības. Зрители услышат золотую классику латышской музыки и песни Мартиньша Брауна, Зигмара Лиепиньша, Иманта Калниньша, Раймонда Паулса и других композиторов в новых аранжировках.

25 декабря в 15.00 фестиваль приглашает зрителей на яркое музыкальное представление для детей "Рождество короля Железного Генриха", в котором музыка великого английского мастера барокко Генри Перселла переплетется со сказкой братьев Гримм о короле Железном Генрихе. В спектакле принимают участие певцы Агнесе Пауниня, Янис Куршевс, Калвис Калниньш, Илона Багеле, Юрис Каукулис, солисты хора Латвийского радио и другие.

26 декабря в 17.00 всемирно известный вокальный ансамбль Schola Cantorum Riga и Иева Нимане (волынка, кокле) выступят с программой средневековой музыки Vox Clara под руководством Гунтара Праниса. Программа Vox Clara рассказывает о том времени, когда григорианский хорал еще доминировал в духовной музыке и параллельно процветали различные светские жанры, в которых очень важную роль играли импровизация и местные музыкальные традиции.

27 декабря в 19.00 на фестивале выступят вокальный ансамбль Ars Antiqua Riga, Угис Праулиньш (электроника, клавишные), инструментальная группа под руководством Петериса Вайцковскиса, исполнив мессу Угиса Праулиньша и интерлюдию L'homme armé. Опус был номинирован на Латвийскую большую музыкальную премию в 2020 году как "Новое произведение года". Месса и интерлюдия L'homme armé посвящены личной борьбе каждого человека, победе и потерям, моментам силы и слабости, а также бесконечному стремлению к миру.

28 и 29 декабря в 19.00 пианист Андрей Осокин выступит на Рождественском фестивале с сольным концертом "Посвящение Фридерику Шопену". Помимо сочинений Шопена, в концерте прозвучит сюита для фортепиано "Музыка кича" украинца-классика Валентина Сильвестрова и "Соната си-минор" Ференца Листа.

31 декабря в 19.00 Рождественский фестиваль приглашает отметить праздник новогодним настроением под звуки произведений Иоганна Штрауса в программе "Новогодний концерт и Венские вальсы". Руководитель концерта — главный дирижер Латвийской национальной оперы Мартиньш Озолиньш. В первой части концерта Аурелия Шимкус сыграет один из фортепианных концертов Вольфганга Амадея Моцарта, а во второй части прозвучит музыка короля вальсов Иоганна Штрауса.

Foto: Publicitātes foto

Окончание фестиваля состоится 7 января в 19.00 и совпадает с днем празднования Рождества в православной традиции. Хор Латвийского радио под руководством Сигварда Клявы исполнит программу "Молитвы и песнопения православных". В концерте прозвучит духовная хоровая музыка Валентина Сильвестрова, Кшиштофа Пендерецкого и Георга Пелециса.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Bilešu Paradīze.