Russia Goodbye. В Риге выступит украинская звезда Верка Сердючка
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21 августа Верка Сердючка, она же Андрей Данилко, выступит на новой сцене Wondersala, которая недавно открылась в Риге. Это будет единственный в этом году концерт артиста странах Балтии.

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Концерты Верки Сердючки отличаются сочетанием музыки, юмора и живого общения со зрителями. Андрей Данилко приедет в Ригу со своей группой в полном составе.

На концерте зрители смогут услышать новую версию знаменитого хита Dancing Lasha Tumbai, с которым Верка Сердючка участвовала в "Евровидении" - после 24 февраля 2022 года песня звучит только как Dancing Russia Goodbye.

Часть средств от продажи билетов будет передана в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Wondersala - это новая площадка для проведения концертных мероприятий на Андрейсале. Сцена высотой почти 10 метров, длиной 22 метра и шириной 14 метров расположена на самом берегу Даугавы, в окружении индустриальной атмосферы Андрейсалы. Площадка может принять до 10 тысяч зрителей.

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