С 13 августа на киноэкранах - лауреат Берлинале "Плохие сказки"

13 августа в рижском кинотеатре Splendid Palace состоится премьера фильма - лауреата Берлинале "Плохие сказки" ("Favolacce", 2020) о том, как не следует воспитывать детей.

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Для многих семейная идиллия выглядит так: отец прилично зарабатывает, мать прекрасно выглядит, дети учатся в школах на одни десятки. Но за красивым фасадом обычно скрываются невысказанные эмоции и только нарастающее напряжение. У итальянских режиссеров и братьев Фабио и Дамиано Д'Инноченцо свой взгляд на современные семьи. Премьера драмы "Плохие сказки" ("Favolacce", 2020) состоится 13 августа в рижском кинотеатре "Splendid Palace". После премьеры – дискуссия с психотерапевтом Нилом Саксом-Константиновым о том, как следует и не следует воспитывать детей.

Фасад искусственных улыбок

На Берлинском кинофестивале-2020 фильм был удостоен "Серебряного медведя" в номинации "Лучший сценарий". Драма с элементами триллера рассказывает о состоятельных семьях в пригороде Рима. Обстановка в их домах далека от благополучия. Кажется, что надуманных проблем взрослых не замечают только предоставленные сами себе дети. Однако именно их сокрушительный план мести извергнется в конце фильма, как Везувий.

Главный герой кинокартины Бруно – злой мрачный человек, хотя женат на красавице, а его дети чуть ли не вундеркинды. Материальные блага не доставляют Бруно никакого удовольствия - они лишь вызывают зависть у его друга Пьетро, потерявшего работу, но изо всех сил пытающегося поддерживать свой статус в глазах соседей. Пока родители с искусственными улыбками живут в тисках своих проблем, дети проводят лето, предоставленные сами себе – купаются, играют и мастерят… бомбы.

Foto: Kadrs no filmas

Черный юмор как лекарство

Режиссеры драмы смотрят на серьезную тему воспитания детей сквозь призму юмора. "Мы родились в очень странной семье. Наши дяди были убиты, когда мы были совсем маленькими. Трагедий в нашей семье хватало, и юмор – даже черный - стал настоящим средством выживания. Это юмор, который не все могут понять", - говорит режиссер Ф. Д'Инноченцо.

Название фильма отсылает нас не к сладким диснеевским историям о принцессах, а скорее к суровым сказкам братьев Гримм. "Счастливый конец очень нужен родителям, которые хотят быть уверены, что с их детьми все будет хорошо", – делится своими мыслями Д. Д'Инноченцо.

"Плохие сказки" - второй полнометражный фильм режиссеров, хотя в кинематографе они не новички. Их первая лента "Один шанс на всю жизнь" (2018) была оценена критиками – братьев хвалили за сценарий и особый киноязык. Фабио и Дамиано Д'Инноченцо принимали участие в работе над сценариями фильмов других режиссеров. Например, приложили руку к криминальной драме о "маленьком человеке" "Догмэн" (2018) Маттео Гарроне, которая также была обласкана наградами международных фестивалей и демонстрировалась в кинотеатрах Латвии.

Фильм на важную тему, который нелегко забыть, смотрите в кинотеатре "Splendid Palace" с 13 августа.