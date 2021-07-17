Сады, кино под звездами и сосновый лес в центре города: какие сюрпризы готовит "Рижское лето"

Летний сезон в Риге в самом разгаре — концерты, ярмарки и другие мероприятия проходят каждый день. Программа "Рижское лето 2021" — проект городского самоуправления, призванный обогатить культурную карту столицы и сделать город более комфортным и красивым.

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В разработке летней программы принимали участие представители творческих профессий, ассоциации и фонды, а также активисты городских районов, которых пригласило Рижское самоуправление. В программу вошли юмористические выступления, музыкальные перформансы, акустическая концертная программа, хоровые pop-up выступления, шествие музыкальных коллективов и оркестров, современный танец, иллюзионисты и канатоходцы, а также цирковые представления и выступления уличных артистов.

Мероприятия

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Манифестация легенд

Где: прогулка начнется на перекрестке улиц Лаймдотас и Бикерниеку.

Когда: 22 июля, 19.00–21.00

Музыкальный и юмористический перформанс в исполнении группы Екаба Ниманиса "Jacob Noiman Festival Band" и актеров, которые отправятся на музыкальную прогулку по улицам Тейки.

Тихо, идет разговор! Цикл дискуссий

Где: галерея "Smiļka", ул. Эдуарда Смильгя 34А

"Человек и общество, в котором он живет"

Когда: 21 июля, 19.00

Как общество, в котором мы живем, влияет на нас и что значит быть человеком среди других людей? В дискуссии примет участие философ Игорь Губенко и антрополог Гарет Юэн Гамильтон. Обсуждение будет на английском языке.

"Человек и его история"

Когда: 28 июля, 19.00

Обсуждение роли истории (а точнее памяти) в развитии человеческого существования; как мы создаем и сохраняем память о прошлом. Дискуссию ведут философ Райвис Бичевскис и историк Мартиньш Минтаурс.

Дискуссии проходят в очной форме, максимальное количество посетителей - 40 человек.

"Оркестр выходит на улицы Риги"

Когда: 22 июля

с 17.30 до 18.20 на улице Тербатас и в Верманском парке

с 19.00 до 20.00 в квартале улицы Таллинас, в квартале улицы Бриана и в сквере на улице Палидзибас

Музыкальное шествие "Skaņu parka orķestris iziet Rīgas ielās" уникально с точки зрения звука и организации. Специально для гуляющего оркестра были созданы легкие металлические конструкции, а в качестве музыкальных инструментов ансамбль дополняют особенные барабаны и различные металлические предметы - велосипедные спицы, колокольчики и лейки.

Вечера барочной музыки

Где: Ратушная площадь в Старом городе

Когда: каждую пятницу в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00

Квинтет BRASS.EDU предлагает рижанам и гостям города каждую пятницу вечером послушать музыку композиторов Средневековья, Ренессанса и барокко.

Праздник района Браса

Время проведения и адреса мероприятий доступны в социальных сетях сообщества "Brasa".

В этом году сообщество "Brasa" организует летний фестиваль. В рамках мероприятия будут созданы новые экскурсионные объекты, пройдут интеллектуальные игры, выставки и концерты. Мероприятия запланированы в июле и в августе.

Следить за программой мероприятий "Рижское лето 2021" можно здесь.

Городские оазисы

Foto: Publicitātes foto

Улица Вальню

Необычайно широкая улица в Старой Риге преобразилась. Теперь она стала более неторопливой и зеленой. Прямо на улице установлены столы и стулья, где можно задержаться и отдохнуть в тени старинных домов. Деревья, кусты и цветы создают атмосферу городского парка, и Вальню преображается в полноценную пешеходную улицу.

Аллея на бульваре Бривибас

Липовая аллея от памятника Свободы до улицы Элизабетес раньше никак не использовалсь. Теперь, благодаря пешеходному переходу, соединяющему бульвар Бривибас и улицу Элизабетес, это место стало более доступным для прогулок. Здесь можно не только погулять, но и пообедать, почитать книгу или даже поработать в тени деревьев. В вечернее время аллея подсвечена гирляндами лампочек, что создает уютную и романтическую атмосферу.

Кино под звездами

Напротив здания кинотеатра Splendid Palace в стиле нео-барокко теперь расположен городской кинотеатр под открытым небом Splendid Garden. Кинотеатр предлагает зрителям изысканную программу современного европейского кино. Сеансы проводятся каждый вечер в хорошую погоду, а на территории можно заказать прохладительные напитки и закуски.

Улица Тербатас

С 20 июля лето придет и на улицу Тербатас. В этом году движение транспорта закрывать не будут, однако дополнительная зелень и благоустройство сделают улицу более удобной для пешеходов. Чтобы сделать движение автомобилей менее агрессивным, на улице уже установлено скоростное ограничение 30 км/ч и сужены перекрестки. С 20 июля на улице появятся зеленые оазисы и декоративное освещение. О развлечениях и летнем отдыхе на улице Тербатас позаботятся рестораны, кафе и магазины.

Новая церковь Гертруды

Построенная в начале 20 века церковь из красного кирпича является одним из самых ярких эклектических зданий в городе, но ее величие скрывается на фоне оживленного движения транспорта. Этим летом площадь перед церковью превратится в умиротворяющий сосновый лес. Сосновый бор и удобные скамейки создают атмосферу парка в ранее недоступном для пешеходов месте.

Улица Миера

Этим летом на улице Миера создана атмосфера покоя под стать ее названию. На участке от Таллинас до Бривибас улица Миера украшена луговыми цветами и зеленью, оборудованы четыре зоны отдыха. К слову, скамейки на Миера временно "позаимствованы" из Верманского парка.

Улица Базницас

Летом Базницас превратилась в ароматный сад, наполненный растениями. На улице растут 25 фруктовых деревьев - яблоки, сливы, рябина и боярышник. На стоянках есть пять зон отдыха, где можно полюбоваться видом на Старую церковь Гертруды. Здесь можно не только отдохнуть, но и перекусить в одном из кафе, в коктейль-баре, пиццерии и других ресторанах.

Информация о летней программе мероприятий доступна на сайтах www.liveriga.lv и kultura.riga.lv, а также в социальных сетях Рижского самоуправления.