Салацгрива, прощай! Фестиваль Positivus переезжает в Ригу

Музыкальный фестиваль Positivus стал особым событием в жизни многих людей. После 13 лет проведения фестиваля в городе Салацгрива, с 2022 года начнется новая эра — фестиваль переезжает в Ригу. Фестиваль Positivus в 2022 году состоится 15 и 16 июля на Луцавсале.

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Организатор фестиваля Гиртс Майорс рассказывает о решении перенести фестиваль в Ригу: "Надо сказать, что мы уже много лет думали об организации фестиваля в Риге, но Салацгрива — это особое место, к которому мы очень привыкли, поэтому этого не произошло раньше. С каждым годом борьба за артистов, которых мы хотим видеть на фестивале, становится все более ожесточенной, а у зрителей появляется все больше и больше возможностей посещения концертов. Именно поэтому нам нужно думать о том, как фестиваль может развиваться и продолжать расти. Мы считаем, что проведение фестиваля в крупнейшем городе Латвии и стран Балтии откроет ему большие возможности в будущем".

"Местом проведения крупнейшего музыкального фестиваля станет самый большой город стран Балтии! Для Риги и местных предпринимателей это отличная новость. Каждому мегаполису нужны крупные мероприятия, способствующие развитию туризма, городского общепита, отелей и других торговцев. Кроме того, фестиваль Positivus поможет популяризировать Ригу в мире и укрепит имидж нашего города за пределами Латвии. И, конечно, проведение фестиваля в столице Латвии подарит всем нам много незабываемых и положительных эмоций!", — говорит мэр Риги Мартиньш Стакис.

Фестиваль Positivus — это крупнейший музыкальный фестиваль в странах Балтии, который проводится в Салацгриве с 2007 года и собирает около 30 000 любителей музыки ежедневно. На Positivus выступали такие известные зарубежные музыканты, как Muse, Ник Кейв, Роберт Плант, Игги Поп, Imagine Dragons, Элли Голдинг, The xx, Sigur Rós, Sinéad O'Connor и многие другие. Фестиваль Positivus регулярно упоминается в зарубежных СМИ наряду с другими крупными фестивалями в Европе и был номинирован на многие фестивальные награды.