Саулкрасты вновь станет латвийской столицей джаза

Видземский курорт Саулкрасты на этой неделе вновь станет латвийской столицей джаза. С 21 по 23 июля в прибрежном городе пройдет ежегодный международный фестиваль джазовой музыки Saulkrasti Jazz Festival 2022.

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С 21 по 23 июля на обновленной городской эстраде выступят исполнители из стран Балтии, Словении, Польши, Испании, Швейцарии и родины джазовой музыки США. Главным гостем джазового фестиваля, который состоится уже в 24 раз, в этом году станет блестящий испанский саксофонист Кико Беренгер, сочетающий в своей музыке ритмы джаза и фламенко; на закрытии фестиваля он выступит вместе с Видземским камерным оркестром.

В течение трех дней у посетителей фестиваля будет возможность послушать как молодых, так и уже великих музыкантов, представляющих смесь джаза, танго, босса-новы, фанка, диксиленда, фламенко и, конечно же, музыку биг-бэндов.

Как и в предыдущие годы, фестиваль также предложит несколько бесплатных концертов. В этом году их можно будет услышать и у дома культуры "Звейниекциемс", и на берегу озера Пабажу, а также в уютном кафе Pozitīvės Straumes. Всего фестиваль предложит десять бесплатных концертов в Саулкрастском районе и три платных концерта на городской эстраде Саулкрасты.

Больше информации и подробная программа Saulkrasti Jazz Festival 2022 доступны на сайте фестиваля.