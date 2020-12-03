"Щелкунчик" не отменяется. Опера приглашает на праздничные онлайн-спектакли

Латвийская национальная опера и балет и в этом году не откажется от традиционных праздничных постановок, и предлагает смотреть их в режиме трансляции.

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Глава ЛНО Эгил Силиньш отмечает, что 2020 год был для театра, как и для всех жителей, очень непростым, но зрители все же смогут увидеть традиционные спектакли, которые ЛНО всегда показывает в праздничные дни - оперетту "Летучая мышь", балет "Щелкунчик" и заключительный большой концерт с участием звезд сцены.

Все спектакли можно будет увидеть в трансляции на сайте ЛНО www.opera.lv. Программу праздничных спектаклей начнет "Летучая мышь", оперетту можно будет увидеть с 13 по 27 декабря - это будет запись премьерного показа с субтитрами на латышском языке. В главных ролях - Маргарита Вилсоне, Янис Апейнис, Инга Шлюбовска-Канцевича и Раймонд Браманис.

С 20 декабря по 3 января в программе также любимый многими поколениями сказочный "Щелкунчик" в новой постановке с участием Юлии Брауэр и Карлиса Цирулиса.

С 27 декабря до 10 января ЛНО покажет праздничный концерт, где прозвучат жемчужины классической музыки и мелодии из оперетт. На сцену выйдут солисты Юлия Васильева, Инга Шлюбовска-Канцевича, Михаил Чульпаев, Раймонд Браманис и Эгилс Силиньш.

Билеты на трансляции можно приобрести с 6 декабря на www.bilesuparadize.lv. Цена - от 7 до 15 евро. Число просмотров на выбранный спектакль неограниченное.