Сегодня вечером. "Би-2" приглашает всех на бесплатный онлайн-концерт

20 марта в 18:00 по рижскому времени группа "Би-2" выступит перед онлайн-аудиторией.

"Ни один концерт в мире не стоит возможного риска — особенно, если слушать тебя приходят тысячи друзей. Поэтому мы перенесли дюжину ближайших концертов, а пока встретимся со всеми онлайн. В перерывах между песнями будем общаться с чатом и отвечать на ваши вопросы", - сообщили музыканты.

Трансляция концерта будет доступна по этой ссылке.

Концерт группы в сопровождении Латвийского симфонического оркестра под руководством дирижера Феликса Арановского, который должен был состояться 20 марта в Arēna Rīga, перенесен на 10 сентября. Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату.

Напомним, ранее многие артисты, отменяющие выступления, анонсировали концерты онлайн, призывая людей оставаться дома, чтобы снизить риск распространения охватившего мир коронавируса. Музеи и оперные театры также откликнулись на инициативу, открыв доступ к виртуальным экскурсиям и концертным записям своих лучших постановок.