18 июня в 19:00 в книжном магазине Mnogoknig (Деглава, 69а) пройдет встреча с автором книги "Рига криминальная – холодное лето 2003" Сергеем Черниковым.

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Читатели уже знакомы с первой книгой Сергея "Рига криминальная: Terra Komerc". Новая книга - полноценный политический детектив, где герои - известные всем политики того времени, от президента до министров, руководителей спецслужб и подразделений полиции. Но самые главные герои - те же лица из первого романа. Все они оказались втянутыми в опасные события начала столетия. Это художественное произведение, а не хроника. Все совпадения случайны. Но за фамилиями и именами в книге легко узнаются их жизненные прототипы Вайра Вике-Фрейберга, Эйнар Репше, Марис Гулбис, Янис Кажоциньш и другие.

В основу произведения легли события 2003-го года, ставшие отправной точкой при вступлении Латвии в Европейский союз.

В середине 90-х годов Сергей Черников работал командиром роты в мобильном полицейском полку Риги. Выполняя различные силовые акции в Латвии после ушедшего знаменитого ОМОНа, его подразделение было причастно к введению визового режима в стране (1993 г.), к охране Папы Римского (1994 г.), к наведению порядка в тюрьмах и другим спецоперациям. В 1998 году Сергея обвинили в убийстве президента финансовой пирамиды "Terra Komerc" и попутно обвинение пополнилось ещё несколькими убийствами. Печально известная финансовая пирамида в своё время обманула около 10 тысяч латвийских вкладчиков на сумму около 50 млн. долларов. Сергей Черников был оправдан на 60% и отбыл своё наказание (9,5 лет), выйдя на свободу досрочно за примерное поведение (2009 г.). В 2018 году он презентовал рижской публике роман "Рига криминальная – Terra Komerc".