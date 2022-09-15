Сергей Детков возвращается в Латвию с новым стендап-концертом

23 сентября в киногалерее Ksuns в рамках своего тура по странам Балтии с сольной программой выступит украинский стендап-комик Сергей Детков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сергей Детков знаком зрителю по едким шуткам из "Прожарки" на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в "Открытом Микрофоне на ТНТ", "Stand Up на ТНТ" и популярным проектам "Что было дальше?" и "Созвон".

Все эти проекты теперь в прошлом, но Сергей продолжает шутить честно, открыто, без купюр - за что его и любят поклонники.

Билеты можно приобрести в кассах сети Bilešu serviss.