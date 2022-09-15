Сергей Детков возвращается в Латвию с новым стендап-концертом

23 сентября в киногалерее Ksuns в рамках своего тура по странам Балтии с сольной программой выступит украинский стендап-комик Сергей Детков.
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Сергей Детков знаком зрителю по едким шуткам из "Прожарки" на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в "Открытом Микрофоне на ТНТ", "Stand Up на ТНТ" и популярным проектам "Что было дальше?" и "Созвон".
Все эти проекты теперь в прошлом, но Сергей продолжает шутить честно, открыто, без купюр - за что его и любят поклонники.
Билеты можно приобрести в кассах сети Bilešu serviss.
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