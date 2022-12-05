Шесть фильмов - бесплатно. В Splendid Palace пройдет фестиваль нового итальянского кино

С 6 по 8 декабря в кинотеатре Splendid Palace в сотрудничестве с посольством Италии в Латвии и N.I.C.E. (New Italian Cinema festival) впервые пройдет фестиваль "Нового итальянского кино", на котором зрители могут увидеть шесть фильмов молодых итальянских режиссеров.

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Сам фестиваль был основан в 1991 году с целью продвижения нового итальянского кино в мире. Миссия фестиваля - вдохновлять молодых режиссеров на работу, отражающую порывы и тенденции кинематографа. Подборка фильмов 2022 года отражает разные актуальные общественные проблемы, а также комедии, которые с долей иронии рассказывают о современном обществе через истории повседневной жизни", — говорит Вивиана. дель Бьянко, художественный руководитель и основатель фестиваля.

6 декабря мероприятие откроет посол Италии в Латвии Алессандро Монти и основатель фестиваля Вивиана дель Бьянко, а также и художественный руководитель кинотеатра Splendid Palace кинокритик Дайра Аболиня. "Великая тишина" Алессандро Гасмана (18.30) — это фильм, полный огней, теней, тишины, взрывов слов, смеха, видений, волнений, где все говорят и никто на самом деле не слушает.

"Санта-Лючия" Марко Кьяппетты (20.30) — это душераздирающий фильм, отражающий драму, боль и радость, которые содержит в себе человеческая память. Основатель фестиваля характеризуют картины как поэтические, нацеленные на проникновение в самые потаенные уголки человеческой души. После показа у зрителей будет возможность встретиться с режиссером Марко Кьяппеттой.

7 декабря в 18.00 зрителям покажут дебютный художественный фильм "Прекрасные годы" режиссера Лоренцо д'Амико Де Карвальо, который работал соавтором в документальном фильме "Росселини", показанном в Риге на Riga IFF годом ранее. После фильма встреча с Джанвинченцо Пульезе. В 20:30 состоится показ третьего фильма режиссера Джузеппе Бонито "Девушка возвращается", снятого на одноименному бестселлеру писательницы Донателлы Ди Пьетрантонио.

8 декабря в 18.00 покажут фильм "Наши призраки" режиссера и сценариста Алессандро Капитани, который был представлен на 79-м Венецианском кинофестивале. Режиссер дебютировал как автор независимого кино. В 2013 году короткометражный фильм "La legge di Jennifer" получил премию Nastro d'Argento (одна из самых престижных наград в итальянском кино, ежегодно присуждаемая журналистами и кинокритиками). В 2016 году был удостоен премии Давида ди Донателло за лучший короткометражный фильм "Беллиссима". Он режиссер и автор успешных телепрограмм.

Завершится фестиваль показом дебютного полнометражного фильма режиссера Мишеля Ческона – триллера "Голубые глаза" (20.30). Автор признает, что этот фильм - его "личная интерпретация и посвящение полярному жанру, сочетающему в себе стилистические черты нуара и детективной тематики".

Фестиваль нового итальянского кино проводится в рамках Месяца европейского кино. Благодаря сети сотрудничества "Europa Cinemas" кинотеатры в 35 странах от Рейкьявика до Афин, от Лиссабона до Риги будут показывать европейские фильмы, предлагая специальные кинопрограммы и мероприятия.