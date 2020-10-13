"Симфонический хит с Горан Гора" начинает новый сезон в формате комиксов

15 октября в Большой гильдии прозвучит первый концерт нового сезона из цикла Латвийского Национального симфонического оркестра (ЛНСО) "Симфонический хит с Горан Гора".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В первом концерте сезона слушатели познакомятся с Первой ("Классической") симфонией Сергея Прокофьева и Sinfonia concertante Вольфганга Амадея Моцарта для четырех духовых инструментов и оркестра. Дирижер концерта Модестас Баркаускас.

Уже с 2014 года ЛНСО в сотрудничестве с музыкантом и автором песен Горан Гора в увлекательной форме знакомит с классической музыкой слушателей, которые еще не имеют большого опыта в посещении концертов. Слушателям этого концертного цикла предлагается послушать написанные знаменитыми композиторами музыкальные хиты, а Горан Гора в простой и привлекательной форме повествования дает им представление об источниках вдохновения каждого композитора, влияниях, которые он испытывал, и эпохе, в которую он работал. Программа составляется для всех слушателей – и для молодежи, и для интересующихся музыкой в любом возрасте, для тех, кто хочет получить представление о творческом пути и жизни композитора. Для концерта не требуются предварительные знания. Музыкальная часть концерта дополняется визуальной, таким образом расширяется представление публики о выдающихся мастерах. Нововведение нынешнего года состоит в том, что отражение программы решено в виде анимированных комиксов, которые публика увидит на большом экране зала.

Творческая команда концерта и генератор его идей – это трио известных артистов Латвии: Роберт Рубинс, Кришс Салманис и Янис Йоневс. Роберт Рубинс – режиссер представлений "Обе стороны", "Земгальское кольцо", "Симфония вулканов". Он яркий мастер в области реализации и инсценирования ярких визуальных идей, что можно видеть, например, в нескольких церемониях вручения Большого музыкального приза. Художник, обладатель премии Пурвитиса Кришс Салманис – автор и воплотитель художественных идей. В свою очередь, повествование концерта создает известный писатель, а сейчас также и сценарист, Янис Йоневс, известный по роману "Елгава 94" и сборнику рассказов "Тигр".

Билеты на концерт доступны в кассе Большой гильдии и кассах "Biļešu paradīze". Школьники и студенты могут купить билеты со скидкой 30%.