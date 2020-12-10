Симфонический оркестр приглашает на бесплатные концерты для детей

12 декабря в виртуальном концертом зале Латвийского национального симфонического оркестра состоится "Детский день", в рамках которого пройдут два концерта - опера Вольфганга Амадея Моцарта "Бастьен и Бастьенна" и представление Яниса Шипкевица "Зенит". Оба спектакля можно посмотреть онлайн без временных ограничений и бесплатно. Опера Моцарта будет показана с субтитрами на латышском и русском языках.

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"Цикл концертов ЛНСО для детей – это наша многолетняя традиция, цель которой пробуждать интерес к классической музыке у юных слушателей. Из-за чрезвычайной ситуации, когда нет возможности посещать концерты очно, музыкальные представления "Детского дня" все могут посмотреть дома в кругу семьи – в цифровом концертном зале", – говорит директор ЛНСО Индра Лукина.

Представление "ЛеНеСОн и опера Моцарта" будет доступно с 9 часов утра. Кукла ЛеНеСОн поможет маленьким слушателям познакомиться с редко исполняемой в Латвии оперой "Бастьен и Бастьенна", которую гениальный композитор написал еще в двенадцатилетнем возрасте. В опере рассказывается о дружбе двух молодых людей. Пастушка Бастьенна опасается, что ее лучший друг Бастьен забыл о ней из-за какой-то красавицы, и просит совета, как вернуть друга, у случайно встреченного местного колдуна. В это же время к колдуну отправляется и сам Бастьен, тоже за советом, как вернуть любовь девушки. Встретившись у колдуна, они решают помириться и благодарят колдуна за помощь. В опере много веселых текстов и простых мелодий. В спектакле принимают участие Катрина Паула Фелсберга (сопрано), Ансис Бетыньш (тенор) и Эдгарс Скарбулис (бас), а также хор девочек Рижской Домской хоровой школы "Тиара". Дирижер Айвис Гретерс, режиссер Уна Розенбаума, а в роли ЛеНеСОна актер Валдис Ванагс. Также будут доступны субтитры на латышском и русском языках.

Дети школьного возраста могут посмотреть музыкальное представление "Зенит". Этот спектакль сделан как повествование автора музыки Яниса Шипкевица и автора остроумных стихов Мартса Пуятса об их школьных годах. Солисты Эдуардс Янсонс и Эремийс Сеянс поют о Рижской Домской хоровой школе в 90-х годах прошлого века, о школьных коридорах и классах, о диктантах и новых кроссовках. Режиссер спектакля Виестурс Мейкшанс, а исполнители – "Зенитный ансамбль ЛНСО", а также учащиеся Рижской Домской хоровой школы Эдуардс Янсонс и Эремийс Сеянс, дирижер Гунтис Кузма. Музыкальный спектакль "Зенит" был номинирован на приз "Килограмм культуры" в категории "Сюрприз года" и на Большой музыкальный приз 2017 в категории "Спектакль года". Представление с 12 декабря будет также доступно на канале LMT Straume.

Спектакли "Детского дня" можно найти на домашней странице ЛНСО в разделе "Цифровой концертный зал". Спектакли можно смотреть бесплатно. Позже они будут доступны на канале ЛНСО в Youtube.