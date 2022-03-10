Сны наяву. В Риге открылась выставка оживших картин Полины Побережской

И не случайно выставка называется The Dream Book (Книга мечты) – ведь картины Полины Побережской это, истории, в которых реальность переплетена с фантазиями, и где герои живут в разных временах, и одновременно в одном пространстве, то есть так, как это возможно лишь во сне.

Открытие планировали сделать 3 марта, но из-за войны было принято решение отложить экспозицию. Полина Побережская, живя в Израиле, сама неоднократно оказывалась в ситуации войны, воздушной тревоги и необходимости прятаться с маленьким сыном в бомбоубежище. Война – это огромное горе для всех, и травмирующий опыт для психики. И для Побережской ее творчество - своего рода личная реабилитация и публичное высказывание, желание сказать людям, что наш мир прекрасен, но лишь пока в нем удается сохранять этот хрупкий баланс мира. The Dream Book можно перевести на русский как "Сонник", но еще и как "Книга мечты". И картины Полины Побережской про несбыточную мечту – жить так, словно войн нет, и никогда больше не будет.

Foto: Publicitātes foto

В пространство Digital Art House выставка вписана будто на перекрестке сразу двух пространств – классическая экспозиция картин пересекается и дополняется иммерсивной кинематографией (с эффектом погружения). Специально для этого проекта был сделан анимированный трехмерный фильм, в котором картины Побережской оживают, двигаются и напрямую разговаривают со зрителем.

Полина Побережская работает в самых разных направлениях: графический дизайн, видеографика, мультипликация, полиграфия, иллюстрация, живопись.

Выставка открыта для посещения со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00.