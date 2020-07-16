С 29 июля по 2 августа в Юрмале в помещениях дачного театра Fabrica пройдут пять премьерных показов спектакля по мотивом знаменитой повести А.С. Пушкина "Пиковая дама".
Постановка по замыслу московского режиссера Марии де Валюкофф синтезирует несколько театральных жанров: драма, опера, хореография.
"Мне очень близка концепция свободного театра, который в начале XX века именно в загородном доме осуществили А.Блок, В.Мейерхольд, В.Маяковский, Ф.Шаляпин и другие представители литературной и театральной элиты, - рассказывает режиссер. - Там ставились совершенно авангардные постановки с использованием новаторских приемов сценографии, хореографии, драматургии. Наша команда решила возродить эту идею, и спектакль "Пиковая дама" станет дебютом в этом жанре".
Спектакль "Пиковая дама" посвящен памяти российского актера Виктора Проскурина, который был близким другом и коллегой режиссера, а его роль Германна в советской экранизации пушкинской повести стала ярким эмоциональным толчком к новому прочтению произведения.
Творческий коллектив проекта представлен театральными деятелями из Латвии и России. Центром и главным куратором является Мария де Валюкофф - актриса, режиссер театра и кино, кандидат искусствоведческих наук. Большинство членов команды объединены совместными постановками. Например, с латвийским актером Рихардом Леперсом Мария работала на съемках своей картины "На одном дыхании", где он сыграл главную роль, а в спектакле "Пиковая дама" воплотит роль Томского. Роль Германна исполнит молодой актер Марат Эфендиев, известный зрителям по работам в Рижском русском театре им. М. Чехова, а Лизавету Ивановну сыграет студентка Латвийской музыкальной академии Яна Лютэ. Образ графини создаст сама Мария де Валюкофф.
Сценографию постановки осуществляет Евгений Райцес - главный дизайнер Первого канала, обладатель премии "ТЭФИ". Важное место в постановке отведено музыке и современной хореографии, которые воплощают российский композитор, аранжировщик и пианист Владимир Белунцов и латвийский хореограф Лаура Городко.
Билеты на мероприятия можно приобрести в сети Bilešuserviss.