Splendid Palace приглашает отметить последний день перед ЧС — Днем Европейского кино

8 ноября весь мир отмечает День европейского кино. В Риге он пришелся на последний день перед началом чрезвычайной ситуацией, который кинотеатр Splendid Palace предлагает провести за просмотром качественного арт-хаусного кино.

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Цель Дня Европейского кино — показать фильмы разных стран с характерными для каждой киношколы особенностями и характером и популяризировать национальное кино. Артхаусное кино зачастую создается независимыми киностудиями, за которыми не стоят большие деньги. Это фильмы-самовыражения, нетрадиционные по форме и содержанию.

8 ноября в Splendid Palace покажут четыре разных по жанру и фильма, получивших признание профессионалов кино Латвии и Европы. Расписание составлено так, чтобы можно было посмотреть все фильмы в один день.



13.00 - "Алиса" (Alice, 2020, Франция, Великобритания, Австралия)

Главная героиня этой драмедии Алиса наслаждается счастливой семейной жизнью, но муж крадет ее деньги и бросает с сыном. Пытаясь выжить, Алиса понимает, что единственный способ быстро заработать хорошие деньги - стать проституткой...



15.30 - "Итальянские воспоминания" (Made in Italy, 2019, Великобритания)

Сердечная комедия о богемном художнике Роберте, возвращающийся в Тоскану с сыном Джеком, чтобы срочно продать унаследованный от ушедшей из жизни супруги дом. Отец и сын рассчитывают сделать на вилле ремонт и уехать, но в итоге остаются в Италии на несколько дней, что помогает им восстановить не только дом, но и давно разрушенные отношения.



18.00 - "С любовью. Азнавур" (Le regard de Charles, 2019, Франция)

Смонтированная другом семьи шансонье винтажная кинохроника. С помощью подаренной Эдит Пиаф камеры Шарль фиксировал все главные события своей жизни, включая любовь, первые шаги детей и путешествия.



20.00 - "Шарлатан" (Charlatan, 2020, Чехия)

Историческая драма исследует замысловатую судьбу народного целителя. Яна Миколашека, который продолжал свое дело и при нацистской оккупации, и при коммунистической власти. Каждая власть пыталась использовать его репутацию в своих целях, давая взамен покровительство и возможность заниматься своим делом.